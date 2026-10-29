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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:44

Dizilerin reyting yarışında dengeler değişti! Uzak Şehir zirveyi kime kaptırdı?

19-25 Ekim 2026 haftasında televizyon ekranlarının en çok izlenen dizileri açıklandı. TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, 9,69 reyting alarak haftanın zirvesine yerleşirken Uzak Şehir’in sıralamadaki yeri dikkat çekti. Peki dizilerin reyting yarışında dengeler değişti! Uzak Şehir zirveyi kime kaptırdı?

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Editor
 Ezgi Sezer
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Dizilerin reyting yarışında dengeler değişti! Uzak Şehir zirveyi kime kaptırdı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:44

Reyting listesinde Taşacak Bu Deniz liderliğini sürdürürken NOW’ın dizisi ikinci, Altı Üstü İstanbul ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Peki, Sevdan Bir Ateş, Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat haftayı kaçıncı sırada tamamladı? İşte 19-25 Ekim haftasının en çok izlenen 10 dizisi!

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

TRT 1 ekranlarında yayınlanan , ikinci sezonunda da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Haftayı 9,69 reytingle tamamlayan dizi, rakiplerini geride bırakarak birinci sıradaki yerini korudu.

Dizilerin reyting yarışında dengeler değişti! Uzak Şehir zirveyi kime kaptırdı?

Listenin ikinci basamağında NOW’ın çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Yeraltı yer aldı. Yaz sezonundan kış sezonuna uzanan yayın döneminde dikkat çeken ise üçüncü sıraya yerleşti.

Dizilerin reyting yarışında dengeler değişti! Uzak Şehir zirveyi kime kaptırdı?

UZAK ŞEHİR VE SEVDAN BİR ATEŞ KAÇINCI SIRADA?

Reyting sıralamasında öne çıkan yapımlar arasında Uzak Şehir ve de yer aldı. Ancak iki dizi de haftanın ilk üç sırasına giremedi. Sevdan Bir Ateş beşinci sırada kendine yer bulurken Uzak Şehir altıncı sırada kaldı.

Dizilerin reyting yarışında dengeler değişti! Uzak Şehir zirveyi kime kaptırdı?

Kızılcık Şerbeti yedinci, Daha 17 sekizinci, Tuzlu Kahve dokuzuncu sırada yer aldı. Listenin onuncu basamağını ise tamamladı.

Dizilerin reyting yarışında dengeler değişti! Uzak Şehir zirveyi kime kaptırdı?

19-25 EKİM 2026 HAFTASININ EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİSİ

Haftalık reyting sıralamasında ilk 10'a giren diziler şöyle:

1.    Taşacak Bu Deniz
2.    Yeraltı
3.    Altı Üstü İstanbul
4.    Ömür Usta
5.    Sevdan Bir Ateş
6.    Uzak Şehir

Dizilerin reyting yarışında dengeler değişti! Uzak Şehir zirveyi kime kaptırdı?

7.    Kızılcık Şerbeti
8.    Daha 17
9.    Tuzlu Kahve
10.    Teşkilat

Haftanın sonuçlarında Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken Yeraltı ve Altı Üstü İstanbul da ilk üçte yer aldı. Uzak Şehir'in altıncı sırada kalması ise haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında öne çıktı.
 

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#teşkilat
#taşacak bu deniz
#yeraltı
#Altı Üstü İstanbul
#Sevdan Bir Ateş
#Medya
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