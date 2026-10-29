Dizilerin reyting yarışında dengeler değişti! Uzak Şehir zirveyi kime kaptırdı?

Reyting listesinde Taşacak Bu Deniz liderliğini sürdürürken NOW’ın Yeraltı dizisi ikinci, Altı Üstü İstanbul ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Peki, Sevdan Bir Ateş, Kızılcık Şerbeti ve Teşkilat haftayı kaçıncı sırada tamamladı? İşte 19-25 Ekim haftasının en çok izlenen 10 dizisi!

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonunda da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Haftayı 9,69 reytingle tamamlayan dizi, rakiplerini geride bırakarak birinci sıradaki yerini korudu.

Listenin ikinci basamağında NOW’ın çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Yeraltı yer aldı. Yaz sezonundan kış sezonuna uzanan yayın döneminde dikkat çeken Altı Üstü İstanbul ise üçüncü sıraya yerleşti.

UZAK ŞEHİR VE SEVDAN BİR ATEŞ KAÇINCI SIRADA?

Reyting sıralamasında öne çıkan yapımlar arasında Uzak Şehir ve Sevdan Bir Ateş de yer aldı. Ancak iki dizi de haftanın ilk üç sırasına giremedi. Sevdan Bir Ateş beşinci sırada kendine yer bulurken Uzak Şehir altıncı sırada kaldı.

Kızılcık Şerbeti yedinci, Daha 17 sekizinci, Tuzlu Kahve dokuzuncu sırada yer aldı. Listenin onuncu basamağını ise Teşkilat tamamladı.

19-25 EKİM 2026 HAFTASININ EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİSİ

Haftalık reyting sıralamasında ilk 10'a giren diziler şöyle:

1. Taşacak Bu Deniz

2. Yeraltı

3. Altı Üstü İstanbul

4. Ömür Usta

5. Sevdan Bir Ateş

6. Uzak Şehir

7. Kızılcık Şerbeti

8. Daha 17

9. Tuzlu Kahve

10. Teşkilat

Haftanın sonuçlarında Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken Yeraltı ve Altı Üstü İstanbul da ilk üçte yer aldı. Uzak Şehir'in altıncı sırada kalması ise haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında öne çıktı.

