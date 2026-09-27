7. sezonuyla ekranlara giriş yapan Teşkilat, yeni oyuncu kadrosuyla da merak konusu oldu. Pazar günleri ekranlara gelen Teşkilat, ünlü isimler Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ile Serdar Yeğin’in kadroda yer almasıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezon heyecanı devam ederken 11 kişinin Teşkilat dizisine dahil olduğu öğrenildi. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?

TRT 1’in uzun soluklu işlerinden biri olan Teşkilat, 7. Sezonun ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. İzleyicisinin heyecanla beklediği Teşkilat, oyuncu kadrosunda da değişikliğe gittiği görüldü.

Teşkilat dizisinde mevcut kadro da yer alan Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ile Serdar Yeğin gibi isimler dikkatleri üzerine çekerken yeni bölümle birlikte diziye dahil olan yeni oyuncular da merak konusu oldu. Dizi de yoğun geçen sahnelerin ardından arama motorlarında dizi hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Mevcut kadronun yanı sıra Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel yeni sezonda Teşkilat dizisine dahil olan oyunculardan oldu.

Yeni karakterlerin diziye dahil olmasıyla birlikte konusunda da değişimlerin meydana geldiği görülüyor. Teşkilat ortaya çıkan yeni tehdidin arkasındaki isimleri bulmak ve planlarını engellemek için tekrardan görev başına gelir. Yaşadığı acıların ardından Altay hayata tutunmanın bir yolu oğlu Ender’dir.

Teşkilat ise elde ettiği yeni istihbarat doğrultusunda düşmanın planını bozmak için yeni bir operasyon içerisine giriş yapar. Ancak bu sefer düşmanın yöntemleri değişime uğrarken Teşkilat için değişmeyen tek şey vatan sevgisidir.

TEŞKİLAT 7. SEZON KADROSUNA KİMLER KATILDI?

Teşkilat’ın 7. sezonundan önceki devam eden isimlerin yanı sıra birbirinden başarılı oyuncularında kadroya dahil olduğu görülüyor. Yayınlanan bölümün de yeni olayların konu edilmesiyle birlikte birçok ünlü isim de 7. sezonda yer alıyor.

Bu isimler Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel olarak açıklanırken dizinin ana kadrosundaki isimler değişiklik göstermedi.