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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:37

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Pazar akşamlarının yoğun ilgi ile izlenen yapımı Teşkilat yeni sezonda Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ile Serdar Yeğin kadroda yer alırken 11 yeni oyuncunun da kadroya dahil oldu. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:37

7. sezonuyla ekranlara giriş yapan , yeni oyuncu kadrosuyla da merak konusu oldu. Pazar günleri ekranlara gelen Teşkilat, ünlü isimler , Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ile Serdar Yeğin’in kadroda yer almasıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezon heyecanı devam ederken 11 kişinin Teşkilat dizisine dahil olduğu öğrenildi. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?

’in uzun soluklu işlerinden biri olan Teşkilat, 7. Sezonun ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. İzleyicisinin heyecanla beklediği Teşkilat, oyuncu kadrosunda da değişikliğe gittiği görüldü.

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı?

Teşkilat dizisinde mevcut kadro da yer alan Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ile Serdar Yeğin gibi isimler dikkatleri üzerine çekerken yeni bölümle birlikte diziye dahil olan yeni oyuncular da merak konusu oldu. Dizi de yoğun geçen sahnelerin ardından arama motorlarında dizi hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı?

Mevcut kadronun yanı sıra , Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel yeni sezonda Teşkilat dizisine dahil olan oyunculardan oldu.

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı?

Yeni karakterlerin diziye dahil olmasıyla birlikte konusunda da değişimlerin meydana geldiği görülüyor. Teşkilat ortaya çıkan yeni tehdidin arkasındaki isimleri bulmak ve planlarını engellemek için tekrardan görev başına gelir. Yaşadığı acıların ardından Altay hayata tutunmanın bir yolu oğlu Ender’dir.

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı?

Teşkilat ise elde ettiği yeni istihbarat doğrultusunda düşmanın planını bozmak için yeni bir operasyon içerisine giriş yapar. Ancak bu sefer düşmanın yöntemleri değişime uğrarken Teşkilat için değişmeyen tek şey vatan sevgisidir.

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı?

TEŞKİLAT 7. SEZON KADROSUNA KİMLER KATILDI?

Teşkilat’ın 7. sezonundan önceki devam eden isimlerin yanı sıra birbirinden başarılı oyuncularında kadroya dahil olduğu görülüyor. Yayınlanan bölümün de yeni olayların konu edilmesiyle birlikte birçok ünlü isim de 7. sezonda yer alıyor.

Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimdir? Teşkilat 7. sezon kadrosuna kimler katıldı?

Bu isimler Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel olarak açıklanırken dizinin ana kadrosundaki isimler değişiklik göstermedi.

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ETİKETLER
#teşkilat
#tolga sarıtaş
#TRT 1
#bensu soral
#yunus emre yıldırımer
#Diziler
#Mavi Kadin
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