Yalı Çapkını dizisinde oynadığı 'Pelin' karakteriyle hafızalara kazınan Buçe Buse Kahraman, başarılı oyunculuk kariyerini tüm hızıyla devam ettiriyor. Son zamanların başarılı genç oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncu, rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş kitlelere duyurmaya devam ediyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Buçe Buse Kahraman'ın kim olduğu merak ediliyor. Şimdilerde Teşkilat dizisinde oynadığı 'Bahar' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun kişisel yaşantısına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Buçe Buse Kahraman kimdir? Buçe Buse Kahraman kaç yaşında? Buçe Buse Kahraman hangi dizilerde rol aldı? Buçe Buse Kahraman hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Buçe Buse Kahraman'ın özel hayatına dair bilinmeyenler...

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

Buçe Buse Kahraman, tiyatro, dizi, film ve sinema oyuncusudur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Kahraman, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren oyunculuk sektöründe boy gösteren Kahraman, 'Kötü Çocuk' filmiyle profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Sinema projelerinin ardından dizi yapımlarıyla adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman, özellikle Star TV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Yalı Çapkını dizisinde oynadığı 'Pelin' karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiren Kahraman, son zamanların en dikkat çeken oyuncuları arasında yer almayı başarmıştır.

BUÇE BUSE KAHRAMAN KAÇ YAŞINDA?

Buçe Buse Kahraman, 1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar veren ünlü oyuncu, üniversitede eğitim almak için sınavlara girmiş ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıştır. Şimdilerde başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Kahraman, günümüz itibarıyla 30 yaşındadır.

Oyunculuk kariyerindeki başarısı ve azmiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Buçe Buse Kahraman, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmektedir. Geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgilisi Kaan Akyıldız'dan evlilik teklifi aldığı bilinen ünlü oyuncu, dolu dizgin yürttüğü aşkıyla da zaman zaman gündemde yerini almaktadır.

BUÇE BUSE KAHRAMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman, ilk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini üstlenerek oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterini oynayan Kahraman, Yasak Elma'nın 3. sezonunda diziye dahil olarak 'Lila' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

2021 yılından itibaren ise Büyük Selçuklu, Baş Belası, Ben Gri gibi televizyon dizilerinde boy gösteren Buçe Buse Kahraman, 2022-2023 yılları arasında Star TV ekranlarının fenomen projesi Yalı Çapkını'nda oynadığı 'Pelin' karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Daha sonra çeşitli sinema filmlerinde boy gösteren ünlü oyuncu, 2024 yılında Kuruluş Osman dizisinde 'Begüm Hatun' rolüyle izleyici karşısına çıkmıştır. Şimdilerde TRT1 ekranlarının yıllara damga vuran dizisi Teşkilat'ta 'Bahar' karakterini oynayan Kahraman, başarılı performansıyla adından söz ettirmektedir.