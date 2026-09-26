Başkalarının Hayatı Hülya kimdir? Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Başkalarının Hayatı dizisinin Hülya’sı Eylül Lize Kandemir, dizideki performansıyla dikkat çekti. Hülya karakteriyle hikâyede yer alan genç oyuncunun kariyerine ilişkin detaylar araştırılıyor. Eylül Lize Kandemir’in daha önce rol aldığı projeler ve oyunculuk serüveni, Başkalarının Hayatı izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Hülya karakterini oynayan Eylül Lize Kandemir kimdir? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler ve kariyerine ilişkin bilgiler.

BAŞKALARININ HAYATI HÜLYA KİMDİR?

Başkalarının Hayatı dizisinde Hülya karakterine genç oyuncu Eylül Lize Kandemir üstleniyor. Üniversitede eğitim gören Hülya, içinde bulunduğu sosyal çevrenin ve ekonomik şartların kendisine sunduğu hayatı yeterli bulmuyor. Genç kadın, mevcut koşullarının ötesine geçerek daha konforlu ve farklı bir yaşam kurmanın hayalini kuruyor.

Hülya’nın en büyük hedeflerinden biri ise istediği zengin ve rahat hayata ulaşmak. Bu doğrultuda hayallerinin peşinden gitmeye çalışan karakter, dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Hülya’nın hayatını değiştirme isteği, hikâyedeki gelişmeler açısından da önemli bir yer tutuyor. Eylül Lize Kandemir’in oynadığı Hülya, genç yaşına rağmen büyük hedefleri olan ve bulunduğu koşullarla yetinmek istemeyen bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor.

EYLÜL LİZE KANDEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

25 yaşındaki Eylül Lize Kandemir, 2001 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde eğitim alan genç oyuncu, üniversite yıllarında oyunculuğa olan ilgisini de sürdürdü.

Kamera önü ve sahne eğitimleri alan Eylül Lizge Kandemir, bu süreçte Tansu Biçer, Esin Doğan ve Craft Tiyatro gibi isim ve kurumlarla çalışmalar gerçekleştirdi.

Oyuncunun daha geniş kitleler tarafından tanınması ise Kardeşlerim dizisinde Yasmin Yılmaz karakteriyle oldu. Kandemir, kariyerinde dikkat çeken projelerden biri olan Masumiyet Müzesi dizisinde de rol aldı. Ay Yapım imzalı projede Füsun karakterini üstlenen oyuncu, farklı yapımlardaki performanslarıyla oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam ediyor.