Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ekin Koç'lu Usta dizisinde Sümeyye Aydoğan sürprizi

Senaryosunu Başar Başaran'ın yazdığı Umur Turagay’ın yöneteceği Usta dizisinin kadrosu belli olmaya başladı. Semih Saygıner’in hayatının anlatılacağı dizide usta ismin ilk aşkı Işıl'ı ise Sümeyye Aydoğan oynayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekin Koç'lu Usta dizisinde Sümeyye Aydoğan sürprizi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 16:44

İlk Dünya Bilardo Şampiyonumuz Semih Saygıner’in hayat hikayesinin anlatıldığı ’in tek sezonluk “” dizisinin hazırlıkları sürüyor. ’un Semih Saygıner’i oynayacağı diziye katıldı.

USTA DİZİSİNDE SÜMEYYE AYDOĞAN SÜRPRİZİ

Ekin Koç'un yeni rolü için kampa girip eğitim aldığı dizinin kadrosuna genç kuşağın çok konuşulan isimlerinden Sümeyye Aydoğan katıldı. Ana akım dizilerle görüşmeleri süren başarılı oyuncu, Saygıner’in ilk aşkı Işıl’ı oynayacak.

Ekin Koç'lu Usta dizisinde Sümeyye Aydoğan sürprizi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eylül ayında sete çıkacak olan dizide Semih Saygıner’in çocukluk yıllarından başlayarak günümüze kadar hayat hikâyesi etkileyici bir dille anlatılacak. Güçlü kalem Başar Başaran’ın yazdığı, Umur Turagay’ın yöneteceği dizide Semih Saygıner’in büyük aşkı Şenay Gürler’e kimin oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Ekin Koç'lu Usta dizisinde Sümeyye Aydoğan sürprizi

Başar Başaran’ın yazdığı, Netflix'te ekrana gelecek "Usta" dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Semih Saygıner'in hayatının anlatıldığı için Ekin Koç ve Yiğit Özşener ile imza aşamasına gelindi.

Ekin Koç'lu Usta dizisinde Sümeyye Aydoğan sürprizi
ETİKETLER
#netflix
#dizi
#usta
#sümeyye aydoğan
#ekin koç
#Biyografi
#Semih Saygıner
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.