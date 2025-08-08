Ekin Koç'lu Usta dizisinde Sümeyye Aydoğan sürprizi

İlk Dünya Bilardo Şampiyonumuz Semih Saygıner’in hayat hikayesinin anlatıldığı Netflix’in tek sezonluk “Usta” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Ekin Koç’un Semih Saygıner’i oynayacağı diziye Sümeyye Aydoğan katıldı.

USTA DİZİSİNDE SÜMEYYE AYDOĞAN SÜRPRİZİ

Ekin Koç'un yeni rolü için kampa girip eğitim aldığı dizinin kadrosuna genç kuşağın çok konuşulan isimlerinden Sümeyye Aydoğan katıldı. Ana akım dizilerle görüşmeleri süren başarılı oyuncu, Saygıner’in ilk aşkı Işıl’ı oynayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eylül ayında sete çıkacak olan dizide Semih Saygıner’in çocukluk yıllarından başlayarak günümüze kadar hayat hikâyesi etkileyici bir dille anlatılacak. Güçlü kalem Başar Başaran’ın yazdığı, Umur Turagay’ın yöneteceği dizide Semih Saygıner’in büyük aşkı Şenay Gürler’e kimin oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

