 Dilek Ulusan

Engin Akyürek ile Aslı Enver uyumuna beğeni yağdı

Engin Akyürek ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı Enfes Bir Akşam dizisinin lansmanı 9 Ekim akşamı Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleşti. Ünlü oyuncuların yanı sıra dizinin yaratıcı ekibi ve sanat dünyasından birçok isim etkinlikte bir araya geldi.

Engin Akyürek ile Aslı Enver uyumuna beğeni yağdı
10.10.2025
10.10.2025
10.10.2025

Bugün izleyicisiyle buluşan Enfes Bir Akşam'ın gala gecesine ile damga vurdu. Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu gibi isimlerin de yer aldığı , şimdiden izleyicisinden geçer not aldı.

ASLI ENVER İLE ENGİN AKYÜREK'E BEĞENİ YAĞDI

Senaristliğini Meriç Acemi'nin yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği Enfes Bir Akşam dizisinin galasına eğlence ve sinema dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gösterimin ardından sahne alan Selen Beytekin, canlı performansıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Engin Akyürek ile Aslı Enver uyumuna beğeni yağdı

Geceye siyah elbisesiyle katılan Aslı Enver'e partneri Engin Akyürek eşlik etti. Engin Akyürek'in koluna girerek salona giren Aslı Enver, kombiniyle tam puan alırken, Engin Akyürek ile uyumuna da beğeni yağdı.

Engin Akyürek ile Aslı Enver uyumuna beğeni yağdı

ENFES BİR AKŞAM'IN KONUSU NEDİR?

Enfes Bir Akşam; geçmişi ve karakterleriyle farklı dünyaların insanlarını bir araya getiren çarpıcı bir hikâye sunuyor. Bir yanda sıfırdan başlayıp büyük bir servet elde eden Osman, diğer yanda köklü bir aileden gelen ve diplomasiyle öne çıkan Nihal var. Dizi, “eski para” ile “yeni para” arasındaki güç savaşını, zekâ ve tutkuyla örülmüş bir aşk hikâyesi üzerinden anlatıyor.

Engin Akyürek ile Aslı Enver uyumuna beğeni yağdı
