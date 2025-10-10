Engin Akyürek ile Aslı Enver uyumuna beğeni yağdı

Bugün izleyicisiyle buluşan Enfes Bir Akşam'ın gala gecesine Aslı Enver ile Engin Akyürek damga vurdu. Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu gibi isimlerin de yer aldığı dizi, şimdiden izleyicisinden geçer not aldı.

ASLI ENVER İLE ENGİN AKYÜREK'E BEĞENİ YAĞDI

Senaristliğini Meriç Acemi'nin yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği Enfes Bir Akşam dizisinin galasına eğlence ve sinema dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gösterimin ardından sahne alan Selen Beytekin, canlı performansıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Geceye siyah elbisesiyle katılan Aslı Enver'e partneri Engin Akyürek eşlik etti. Engin Akyürek'in koluna girerek salona giren Aslı Enver, kombiniyle tam puan alırken, Engin Akyürek ile uyumuna da beğeni yağdı.

ENFES BİR AKŞAM'IN KONUSU NEDİR?

Enfes Bir Akşam; geçmişi ve karakterleriyle farklı dünyaların insanlarını bir araya getiren çarpıcı bir hikâye sunuyor. Bir yanda sıfırdan başlayıp büyük bir servet elde eden Osman, diğer yanda köklü bir aileden gelen ve diplomasiyle öne çıkan Nihal var. Dizi, “eski para” ile “yeni para” arasındaki güç savaşını, zekâ ve tutkuyla örülmüş bir aşk hikâyesi üzerinden anlatıyor.