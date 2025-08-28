Engin Akyürek ve Gülsim Ali'li Bereketli Topraklar dizisinden ilk kareler

Bereketli Topraklar dizisi haftaya Adana’da sete çıkacak. Okuma provasından görüntülerin paylaşıldığı dizide Engin Akyürek, Gülsim Ali'nin karelerine beğeni yağdı.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİNDEN İLK KARELER GELDİ

Başrollerinde Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek'in yer aldığı Bereketli Topraklar dizisinde Adana’nın iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar'ın kıyasıya savaşı ekrana taşınacak.

Dizinin konusuna ise; Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını alt üst eder! Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.