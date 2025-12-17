Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'dan 50. oyun kutlaması

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Kıvılcım karakteriyle beğeni toplayan Evrim Alasya ile sevgilisi Kerem Alışık ile beraber tiyatro gösterisinin 50. oyun kutlamasını gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Alışık ve Evrim Alasya'dan 50. oyun kutlaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 17:14

Kerem Alışık ile çifti 50. oyun kutlamasında kameraların karşısına geçti. Kerem Alışık "İstikrar her zaman başarıdır" derken, Evrim Alasya ise "En güzel projelerden birinin içindeyim" dedi.

KEREM ALIŞIK İLE EVRİM ALASYA'DAN EL ELE KUTLAMA

Kerem Alışık paylaştığı gönderide “Oynadığımız 50 oyun boyunca bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz.. gösterdikleri teveccühe ilgi sevgi ve beğeniye şükranlarımızı sunuyoruz.. Ve büyük bir mutlulukla oynamaya devam ediyoruz...” dedi.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'dan 50. oyun kutlaması

Kutlama sırasında Kerem Alışık “Oyun sesini değil sözünü yükselten bir oyun oldu. Bu da bize büyük bir gurur ve mutluluk verdi. Önemli olan süreklilik ve devamlılık, başarıyı böyle tanımlıyoruz biz. 50’nci oyun, bu devamlılığın ürünü, istikrar her zaman başarıdır. Mevlana’nın dediği gibi ‘taşı delen suyun gücü değil, damlaların istikrarı ve sürekliliği’. Dolayısıyla bunu sağlamak ve önümüzdeki diğer oyunları oynayacak olmak sözün, konuşmanın değer görmediği bir yer. Çünkü her şeyi anlatıyor. Partnerim Evrim Alasya’ya, yönetmenimize, yapımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.” dedi.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya'dan 50. oyun kutlaması

Evrim Alasya ise 50’nci oyunu heyecanını ise “Olabilecek en güzel projelerden birinin içindeyim. Işıl Hocam'ın da dediği gibi söyleneceği sahnede söyleyip yapıyoruz. Böyle bir dönemde, bu koşullarda buralara gelmek zor; o yüzden ikinci kez şanslıyız. Karşılığını da görüyoruz, hepimizin emeğine eline sağlık" sözleriyle belirtti.

ETİKETLER
#evrim alasya
#tiyatro
#başarı
#Oyuncak Makinesi
#Kerem Alışık
#50. Oyun Kutlaması
#İstirak
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.