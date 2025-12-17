Kerem Alışık ve Evrim Alasya'dan 50. oyun kutlaması

Kerem Alışık ile Evrim Alasya çifti 50. oyun kutlamasında kameraların karşısına geçti. Kerem Alışık "İstikrar her zaman başarıdır" derken, Evrim Alasya ise "En güzel projelerden birinin içindeyim" dedi.

KEREM ALIŞIK İLE EVRİM ALASYA'DAN EL ELE KUTLAMA

Kerem Alışık paylaştığı gönderide “Oynadığımız 50 oyun boyunca bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz.. gösterdikleri teveccühe ilgi sevgi ve beğeniye şükranlarımızı sunuyoruz.. Ve büyük bir mutlulukla oynamaya devam ediyoruz...” dedi.

Kutlama sırasında Kerem Alışık “Oyun sesini değil sözünü yükselten bir oyun oldu. Bu da bize büyük bir gurur ve mutluluk verdi. Önemli olan süreklilik ve devamlılık, başarıyı böyle tanımlıyoruz biz. 50’nci oyun, bu devamlılığın ürünü, istikrar her zaman başarıdır. Mevlana’nın dediği gibi ‘taşı delen suyun gücü değil, damlaların istikrarı ve sürekliliği’. Dolayısıyla bunu sağlamak ve önümüzdeki diğer oyunları oynayacak olmak sözün, konuşmanın değer görmediği bir yer. Çünkü her şeyi anlatıyor. Partnerim Evrim Alasya’ya, yönetmenimize, yapımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.” dedi.

Evrim Alasya ise 50’nci oyunu heyecanını ise “Olabilecek en güzel projelerden birinin içindeyim. Işıl Hocam'ın da dediği gibi söyleneceği sahnede söyleyip yapıyoruz. Böyle bir dönemde, bu koşullarda buralara gelmek zor; o yüzden ikinci kez şanslıyız. Karşılığını da görüyoruz, hepimizin emeğine eline sağlık" sözleriyle belirtti.