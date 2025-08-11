Menü Kapat
30°
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan unutulmaz teklif

Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programının son yayınlanan bölümüne 18 yaşındaki Başak Yıldırım damga vurdu. Eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya katılan Başak Yıldırım, erken elenince imdadına Oktay Kaynarca yetişti.

Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan unutulmaz teklif
''Kim Milyoner Olmak İster?'' yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya katılan 18 yaşındaki Başak Yıldırım, matematik sorusuna verdiği yanlış cevapla elendi. 5.000 TL kazanarak yarışmadan ayrılan Başak Yıldırım'a 'dan sürpriz geldi.

OKTAY KAYNARCA'DAN BÜYÜK JEST

Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"in 1165. bölümünde, izleyicilerin yüreğine dokunan bir hikâye ekranlara geldi. Yarışmanın bu haftaki konuğu, özel bir üniversitede Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Başak Yıldırım oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan unutulmaz teklif

İzmir Karşıyaka doğumlu olan Başak, okuluna %50 bursla girdiğini, son sınıfta olduğunu ve eğitimine devam edebilmek için yaklaşık 160 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan unutulmaz teklif

OKTAY KAYNARCA'NIN BURS SÖZÜ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Başak Yıldırım, ilk üç soruyu doğru cevaplayarak 7.000 TL'lik baraj sorusuna ulaştı. Ancak dördüncü soruda karşısına çıkan matematik sorusu, yarışmanın seyrini değiştirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacıya Oktay Kaynarca'dan unutulmaz teklif

Yarışmada 160 bin TL hedefine ulaşamayan Başak Yıldırım'a, programın sonunda sunucu Oktay Kaynarca'dan anlamlı bir destek geldi. Kaynarca, yarışmacıya dönerek, "Eğer bana izin verirsen, bu 160.000 lira ile ilgili, ben sana vermek istiyorum, kabul edersen" dedi. Sözlerini sürdüren ünlü sunucu, burs kararını aslında yarışmanın başında verdiğini belirterek, "Şimdi bu burs zaten garantideydi benim içimden ilk söylediğinde ama ben istedim ki biraz daha yukarı sorulara doğru çıkalım, biraz daha fazla para kazanalım" ifadelerini kullandı.

