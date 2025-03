Kuruluş Osman'da 5 ayrılık birden! Kadro tamamen değişiyor

Çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 6. sezonunda da istediği başarıyı elde edince 7. sezon hazırlıklarına da başladı. Her sezon kadrosunda değişiklik yaşanan dizide, 5 oyuncu birden ayrılık kararı aldı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE 5 OYUNCU AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman’ın şimdiden 7. sezon planları yapılıyor. Senaryosu sürekli yeni karakter ve heyecanlı hikâyelerle yenilenen dizide yine hareketli günler yaşanıyor.

Fenomen dizide beş ayrılık birden yaşanacak. Dizinin İlbay’ı Ekin Mert Daymaz, Ulugan’ı Devrim Saltoğlu, Esenbike Hatun’u Ayça İnci, Sargun’u Ali Öner, Altuga’sı Murat Göçmez hikâyeleri bittiği için ekibe veda edecek.

EKİM MERT DAYMAZ KİMDİR?

2 Aralık 1990 doğumlu Ekin Mert Daymaz, Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır.

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1973 doğumlu Devrim Saltoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü mezunudur.