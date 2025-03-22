Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kuruluş Osman'da 5 ayrılık birden! Kadro tamamen değişiyor

Başrolünde Burak Özçivit ile Özge Törer'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 7. sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda kadrosunda değişikliklerin yaşanacağı dizide 5 ayrılık birden yaşanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuruluş Osman'da 5 ayrılık birden! Kadro tamamen değişiyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 09:50

Çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 6. sezonunda da istediği başarıyı elde edince 7. sezon hazırlıklarına da başladı. Her sezon kadrosunda değişiklik yaşanan dizide, 5 oyuncu birden ayrılık kararı aldı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE 5 OYUNCU AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman’ın şimdiden 7. sezon planları yapılıyor. Senaryosu sürekli yeni karakter ve heyecanlı hikâyelerle yenilenen dizide yine hareketli günler yaşanıyor.

Fenomen dizide beş ayrılık birden yaşanacak. Dizinin İlbay’ı Ekin Mert Daymaz, Ulugan’ı Devrim Saltoğlu, Esenbike Hatun’u Ayça İnci, Sargun’u Ali Öner, Altuga’sı Murat Göçmez hikâyeleri bittiği için ekibe veda edecek.

EKİM MERT DAYMAZ KİMDİR?

2 Aralık 1990 doğumlu Ekin Mert Daymaz, Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır.

Ekin Mert Daymaz'ın katılacağı Kuruluş Osman'da şok eden gelişme! Üçü birden diziden ayrıldı » Mavi Kadın

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1973 doğumlu Devrim Saltoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümü mezunudur.

Kuruluş Osman dizisine yeni kan! Devrim Saltoğlu dizinin kadrosunda | TGRT Haber
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahar Öztan'ın ölüm yıldönümünde oğlundan duygusal paylaşım

Sıkça Sorulan Sorular

AYÇA İNCİ KİMDİR?
30 Nisan 1978 doğumlu Ayça İnci, 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk rolünü aldı. Ayça İnci, resim konusunda üniversite eğitimi almak istemesine karşın, düşünce değişikliğiyle oyunculukta karar kılarak, 1997'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs gördü.
ETİKETLER
#ayrılık
#kuruluş osman
#yeni sezon
#dizi
#meydan
#Ekin Mert Daymaz
#Devrim Saltoğlu
#Ayça İnci
#Ali Öner
#Murat Göçmez
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.