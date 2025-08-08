Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Tuba Büyüküstün'e Kral Kaybederse'den teklif

Başrolünde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Kral Kaybederse dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Kral Kaybederse dizisinin yeni sezonu için Tuba Büyüküstün'e teklif gittiği iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tuba Büyüküstün'e Kral Kaybederse'den teklif
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 10:23

Geçtiğimiz sezona damga vuran Kral Kaybederse dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Başrolünde ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı dizinin yeni sezon kadrosuna katılması için 'e teklif sunuldu.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNE SÜRPRİZ İSİM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taylan Biraderler ile Cem Toluay‘ın yönettiği Kral Kaybederse'yi bu sezon Seda Altaylı Turgutlu yazıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun yaşanmış bir hikâyeden yola çıkarak yazdığı romandan uyarlanan dizi için Tuba Büyüküstün‘e teklif gittiği kulislerde konuşuluyor. Dizinin yeni sezonu için teklif giden diğer isim ise dev aktörlerimizden oldu.

Tuba Büyüküstün'e Kral Kaybederse'den teklif

Tuba Büyüküstün ile “Kral Kaybederse”nin başrol oyuncusu Halit Ergenç daha önce 2005’te Babam ve Oğlum, 2017’de İstanbul Kırmızısı filmlerinde ve geçen yıl da Gain’in mini dizisi Yarın Yokmuş Gibi’de bir araya gelmişti.

Tuba Büyüküstün'e Kral Kaybederse'den teklif

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Sezonun en çok izlenen dizileri arasına giren ve başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve 'nın paylaştığı yapımda yeni ayrılıklar gündeme geldi. Dizide Özlem karakteriyle yer alan Nilperi Şahinkaya'nın hikayesi bitiyor. Sevilen oyuncunun ikinci sezonda dizide yer almayacağı belli oldu.

Tuba Büyüküstün'e Kral Kaybederse'den teklif
ETİKETLER
#nilperi şahinkaya
#tuba büyüküstün
#Halit Ergenç
#diziler
#çetin tekindor
#Kral Kaybederse
#Aslıhan Gürbüz
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.