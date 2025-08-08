Tuba Büyüküstün'e Kral Kaybederse'den teklif

Geçtiğimiz sezona damga vuran Kral Kaybederse dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Başrolünde Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı dizinin yeni sezon kadrosuna katılması için Tuba Büyüküstün'e teklif sunuldu.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNE SÜRPRİZ İSİM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taylan Biraderler ile Cem Toluay‘ın yönettiği Kral Kaybederse'yi bu sezon Seda Altaylı Turgutlu yazıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun yaşanmış bir hikâyeden yola çıkarak yazdığı romandan uyarlanan dizi için Tuba Büyüküstün‘e teklif gittiği kulislerde konuşuluyor. Dizinin yeni sezonu için teklif giden diğer isim ise dev aktörlerimizden Çetin Tekindor oldu.

Tuba Büyüküstün ile “Kral Kaybederse”nin başrol oyuncusu Halit Ergenç daha önce 2005’te Babam ve Oğlum, 2017’de İstanbul Kırmızısı filmlerinde ve geçen yıl da Gain’in mini dizisi Yarın Yokmuş Gibi’de bir araya gelmişti.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Sezonun en çok izlenen dizileri arasına giren ve başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı yapımda yeni ayrılıklar gündeme geldi. Dizide Özlem karakteriyle yer alan Nilperi Şahinkaya'nın hikayesi bitiyor. Sevilen oyuncunun ikinci sezonda dizide yer almayacağı belli oldu.