Yağmur Tanrısevsin ve Ceyda Ateş'li diziye 4 yeni oyuncu

Uzun süredir ABD'de Ceyda Ateş ve Yağmur Tanrısevsin'i Benim Adım Aylamaz” dizisi 20 Ağustos’ta İstanbul’da sete çıkacak. İstanbul2ın ardından Makedonya'da çekimlerine başlanacak diziye sürpriz isimler katıldı.

BENİM ADIM AYLAMAZ'IN KADROSU GÖZ DOLDURDU

Yağmur Tanrısevsin (Aylamaz / Ece), Ceyda Ateş (Mevlüde) ve Şemsi İnkaya’yı (Bahtiyar Dede) buluşturan dizide Suzan Kardeş hem büyük anneanne Aylamaz’ı, hem de “Yaşa Nene” rolleriyle yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 10 bölümlük dizinin kadrosuna Gamze Topuz, Orkuncan İzan, Igor Angilev ve Filiz Ahmet katıldı. Sema Ali Erol, Türküler Özgül ve Mahir Erol’un yazdığı dizide başarılı oyuncu Gamze Topuz “Aylamaz Anne”yi, Orkuncan İzan “Bahtiyar’ın torunu Yusuf”u, Igor Angelov “Yusuf’un yakın dostu Yakov”u, ve Filiz Ahmet “Mevlüde’nın annesi Fatime”yı oynayacak.