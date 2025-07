Yapay zeka krizi film oluyor: Elon Musk’ı oynayacak isim belli oldu

Yapay zekâ dünyasının en sarsıcı olaylarından biri olarak hafızalara kazınan Sam Altman krizi, sinemaya uyarlanıyor. OpenAI’ın iç hesaplaşmalarını konu alacak “Artificial” filmiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Filmin dikkat çeken rollerinden biri olan Elon Musk’ı kimin canlandıracağı belli oldu: Komedi projeleriyle tanınan Ike Barinholtz.

ELON MUSK’TA MİZAH VURGUSU

Barinholtz, The Mindy Project ve Suicide Squad gibi yapımlarla tanınıyor. Onu, teknoloji dünyasının tartışmalı figürlerinden Musk rolünde görmek, filmin mizahi bir anlatım tarzına sahip olacağının da ipuçlarını veriyor. Zaten senaryo da bu tonu destekliyor. Kalem, Man Seeking Woman dizisinin yaratıcısı Simon Rich’e ait.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA GÜÇLÜ BİR İSİM

Amazon MGM çatısı altında çekilen filmin yönetmenliğini Call Me by Your Name ve Challengers filmleriyle bilinen Luca Guadagnino üstleniyor. Film, yalnızca 2023 yılında Sam Altman’ın CEO’luk görevinden alınması ve Microsoft desteğiyle geri dönmesini değil, aynı zamanda OpenAI’ın kuruluş sürecini de mercek altına alıyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ KADRO

Filmin başrolünde Altman’ı oynayacak isim Andrew Garfield. Garfield, daha önce The Social Network filminde de teknoloji dünyasına adım atmıştı. Altman’ın yerine geçici süreyle CEO’luk yapan Mira Murati’yi Top Gun: Maverick ile çıkış yakalayan Monica Barbaro oynuyor. OpenAI’ın kurucu ortaklarından Ilya Sutskever’i ise Anora filmindeki performansıyla dikkat çeken Yuri Borisov canlandıracak.

VİZYON TARİHİ 2026

Çekimlerine kısa süre önce İtalya’da başlanan filmin, Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor. Post-prodüksiyon sürecinin ardından Artificial, 2026’nın ilk yarısında izleyiciyle buluşacak.