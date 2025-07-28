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 | Ömer Faruk Dogan

1 dakikada 100 KM! Çin'in yeni megavat şarjı tüm ezberleri bozuyor

Elektrikli araçların en büyük handikaplarından biri olan uzun şarj süresini, Çin merkezli Orange Charging adeta tarihe gömüyor. Tanıtılan yeni sıvı soğutmalı şarj istasyonu, tam 1.600 kW güç sağlayarak sadece 1 dakikada 100 kilometre menzil kazandırma iddiasında.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:01

Çin merkezli araç paylaşım şirketi Didi'nin iştiraki olan Orange Charging, maksimum 1.600 kW güç çıkış sağlayabilen sıvı soğutmalı, esnek, paylaşımlı megavatlık süper şarj istasyonunu piyasaya sürdü.

Car News China'nın haberine göre, 1 dakikalık şarjla otomobile 100 kilometre menzil kazandırmayı vaat eden yeni istasyon, esnek güç dağıtımı sağlayan ve akıllı kontrol özellikli "Orange Charging Unicorn OS" işletim sistemi ile donatıldı. Halihazırda Orange Charging platformu, 46 binden fazla şarj istasyonuna sahip ve yüzde 47'sinden fazlası, tekli şarj başlığında 180 kW+ güç sunabiliyor.

1 dakikada 100 KM! Çin'in yeni megavat şarjı tüm ezberleri bozuyor

MEGAVATLIK ŞARJ TRENDİ HIZ KAZANIYOR

Orange Charging'in bu hamlesi, endüstrisinde yükselen bir trend olan megavatlık hızlı şarj teknolojilerine paralel olarak geldi. Amaç ise şarj sürelerini benzinli araçların yakıt dolum sürelerine yakın hale getirmek. Bu alanda yatırım yapan önde gelen şirketler arasında BYD, Huawei, Zeekr ve CATL yer alıyor.

BYD, tek bağlantı noktasıyla 1000 kW, çift bağlantı ile 1360 kW'a kadar çıkabilen "megavat hızlı şarj" teknolojisini tanıtmıştı. Huawei özellikle ağır vasıtalar için 1.5 MW'lık şarj cihazları üzerinde çalışıyor. Zeekr yolcu araçları için 1.2 MW gücünde sıvı soğutmalı V4 şarj istasyonlarını duyurdu. CATL ise bu yüksek hızlı şarjları destekleyecek batarya teknolojileri geliştiriyor.

1 dakikada 100 KM! Çin'in yeni megavat şarjı tüm ezberleri bozuyor

ÇİN'DE SÜPER ŞARJLI ŞEHİRLER YOLDA

'in bazı bölgelerinde yeni teknolojiyi desteklemek için "süper şarjlı şehirler" kurulması planlanıyor.

Bununla birlikte megavat şarjın hayata geçirilmesinin önünde bazı engeller de yok değil. Bunlar arasında elektrik şebekesinin istikrarına olası etkiler, yüksek maliyetler ve pil ömrüyle ilgili endişeler yer alıyor. Sıvı soğutmalı bir şarj cihazının maliyeti yaklaşık 11 bin 200 – 16 bin 800 dolar arasında değişiyor. Ayrıca soğutucu sıvının düzenli olarak yenilenmesi de ek bir maliyet oluşturuyor.

1 dakikada 100 KM! Çin'in yeni megavat şarjı tüm ezberleri bozuyor

Bu tür sorunların üstesinden gelmek için sektörde pek çok adım atılıyor. Enerji depolama çözümleri geliştiriliyor, batarya malzemeleri ve mimarileri iyileştiriliyor, yapay zeka algoritmaları, şarj eğrilerini optimize etmek için kullanılıyor. BYD gibi şirketler, elektrik şebekesi üzerindeki yükü hafifletmek için enerji depolama sistemlerini ve akıllı güç dağıtım teknolojilerini entegre ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli araç nedir?
Elektrikli araç, içten yanmalı motor yerine elektrik motoru kullanan taşıtlardır. Enerjiyi şarj edilebilir bataryalarda depolar ve çalışmak için yakıt yerine elektrik kullanır.
ETİKETLER
#çin
#elektrikli araç
#şarj istasyonu
#Megavat Şarj
#Orange Charging
#Otomobil
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