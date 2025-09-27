Vahşeti ortaya çıkaran leke! Kan donduran olayı karakolda itiraf etti

Samsun'da yaşanan kadın cinayeti kan dondurdu. Alkollü olduğu gerekçesiyle durdurulan Yücel G.'nin üzerinde kan lekeleri fark eden polis ekipleri şüpheliyi karakola götürdü. Burada ifadesi alınan zanlı Yücel G, Canik ilçesinin Hacınaipli Mahallesi'ndeki evinde eşini öldürdüğünü itiraf etti.

BARDAKLA ÖLDÜRDÜ

Konunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Hacınaipli Mahallesi'ndeki eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Evde yapılan kontrolde, Yücel G'nin eşi 4 çocuk annesi Fatma G'nin darbedilip başına perselen bardak ile vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asarcık İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Yücel G, cinayetle ilgili soruşturma kapsamında Canik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE KIZINI BIÇAKLAMIŞ

Yücel G'nin, önceki yıllarda kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.