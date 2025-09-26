Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Çorum’da petshop cinayetinde 3 şüpheli cezaevine gönderildi

Çorum’un Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yaşanan cinayette, petshop sahibi Gökhan Dal (36), dükkanında tüfekli saldırıya uğradı ve hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çorum’da petshop cinayetinde 3 şüpheli cezaevine gönderildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 02:25
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 02:25

Dün gece saatlerinde, Gökhan Dal’a ait petshop’a gelen şahıslar, sebepsizce tüfekle ateş açtı. Kurşunların göğsüne isabet ettiği Dal, ağır yaralandı. Şüpheliler, 19 AJ 647 plakalı araçla hızla olay yerinden kaçtı. Mahallede panik yaşanırken, Dal özel bir hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çorum’da petshop cinayetinde 3 şüpheli cezaevine gönderildi

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ KÖYDE YAKALADI

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Araçtaki M.K., S.Ç., T.P. ve D.D. isimli şüphelileri, Merkez ilçeye bağlı Kalehisar köyü mevkiinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyette sorgulandı.

Çorum’da petshop cinayetinde 3 şüpheli cezaevine gönderildi

ZANLILARDAN 3’Ü TUTUKLANDI, 1’İ SERBEST BIRAKILDI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.K., S.Ç. ve T.P.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi. D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetin nedeni henüz netleşmedi, soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Petshop dükkanında cinayet: 1 ölü, 4 gözaltı
ETİKETLER
#Yaşam
#cinayet
#çatışma
#yakalama
#ateşli silah
#Petshop
#Tuzak
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.