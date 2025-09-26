Çorum’da petshop cinayetinde 3 şüpheli cezaevine gönderildi

Dün gece saatlerinde, Gökhan Dal’a ait petshop’a gelen şahıslar, sebepsizce tüfekle ateş açtı. Kurşunların göğsüne isabet ettiği Dal, ağır yaralandı. Şüpheliler, 19 AJ 647 plakalı araçla hızla olay yerinden kaçtı. Mahallede panik yaşanırken, Dal özel bir hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİ KÖYDE YAKALADI

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Araçtaki M.K., S.Ç., T.P. ve D.D. isimli şüphelileri, Merkez ilçeye bağlı Kalehisar köyü mevkiinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyette sorgulandı.

ZANLILARDAN 3’Ü TUTUKLANDI, 1’İ SERBEST BIRAKILDI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.K., S.Ç. ve T.P.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi. D.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetin nedeni henüz netleşmedi, soruşturma sürüyor.