Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Audi'nin yeni tasarımı sızdı! Jaguar'a benzetildi

Audi’nin yeni tasarım çizgisi ilk kez gün yüzüne çıktı. Tarihsel esintiler taşıyan konsept, Jaguar’ın Type 00 modeline benzetildi. Yeni tasarımın arkasında ise Jaguar ve Land Rover geçmişiyle tanınan Audi’nin yeni baş tasarımcısı Massimo Frascella bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Audi'nin yeni tasarımı sızdı! Jaguar'a benzetildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 11:10

Alman otomotiv devi , markanın gelecekteki tasarım dilini yansıtan yeni bir konsept otomobilin ilk görüntülerini paylaştı. “Dört halka”nın yeni yüzü olarak lanse edilen model, 1930’ların Auto-Union yarış otomobilleri Typ C ve D, 1990’ların efsanevi Avus quattro’su ve 1998’de tanıtılan ilk TT’den esinleniyor. Sızan görüntülerde aracın özellikle Jaguar Type 00 ile benzer hatlar taşıdığı dikkat çekti.

Audi'nin yeni tasarımı sızdı! Jaguar'a benzetildi

YENİ TT Mİ, R8 Mİ, YOKSA İKİSİNİN ORTASI MI?

Bu benzerlik tesadüf değil, zira Audi’nin yeni tasarım ekibinin başında artık Jaguar ve Land Rover geçmişiyle bilinen Massimo Frascella var. Audi CEO’su Gernot Döllner, Temmuz ayında yaptığı açıklamada bu konsept aracın “bir kimlik kurucu” niteliği taşıdığını belirterek, “Önümüzde yeni bir TT anı olabilir” ifadelerini kullanmıştı. Aracın tam elektrikli bir spor otomobil olarak yollara çıkması planlanıyor.

Audi'nin yeni tasarımı sızdı! Jaguar'a benzetildi

Yeni modelin ne tamamen TT’ye ne de R8’e benzeyeceği, ikisinin arasında konumlandırılacağı aktarılıyor. Üretim başlangıcı için 2027 yılı işaret edilirken, tasarımda hem coupe hem de üstü açılabilen versiyonlara işaret eden detaylar bulunuyor.

Audi'nin yeni tasarımı sızdı! Jaguar'a benzetildi

YENİ TASARIM DİLİ: "STREBEN NACH KLARHEIT"

Audi, yeni dönem tasarım anlayışını “Strive for Clarity” yani “Klarlık için çaba” mottosuyla özetliyor. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde en büyük rol ise Haziran 2024’te göreve getirilen Massimo Frascella’ya ait.

Audi'nin yeni tasarımı sızdı! Jaguar'a benzetildi

Frascella, Audi’ye katılmadan önce 12 yıl boyunca Jaguar ve Land Rover bünyesinde çalıştı. Son üç yılda Jaguar’ın tasarım direktörlüğünü üstlenen İtalyan tasarımcı, daha önce ise Land Rover’ın SUV modellerine yön vermişti.

ETİKETLER
#audi
#audi
#jaguar
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.