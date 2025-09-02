Audi'nin yeni tasarımı sızdı! Jaguar'a benzetildi

Alman otomotiv devi Audi, markanın gelecekteki tasarım dilini yansıtan yeni bir konsept otomobilin ilk görüntülerini paylaştı. “Dört halka”nın yeni yüzü olarak lanse edilen model, 1930’ların Auto-Union yarış otomobilleri Typ C ve D, 1990’ların efsanevi Avus quattro’su ve 1998’de tanıtılan ilk TT’den esinleniyor. Sızan görüntülerde aracın özellikle Jaguar Type 00 ile benzer hatlar taşıdığı dikkat çekti.

YENİ TT Mİ, R8 Mİ, YOKSA İKİSİNİN ORTASI MI?

Bu benzerlik tesadüf değil, zira Audi’nin yeni tasarım ekibinin başında artık Jaguar ve Land Rover geçmişiyle bilinen Massimo Frascella var. Audi CEO’su Gernot Döllner, Temmuz ayında yaptığı açıklamada bu konsept aracın “bir kimlik kurucu” niteliği taşıdığını belirterek, “Önümüzde yeni bir TT anı olabilir” ifadelerini kullanmıştı. Aracın tam elektrikli bir spor otomobil olarak yollara çıkması planlanıyor.

Yeni modelin ne tamamen TT’ye ne de R8’e benzeyeceği, ikisinin arasında konumlandırılacağı aktarılıyor. Üretim başlangıcı için 2027 yılı işaret edilirken, tasarımda hem coupe hem de üstü açılabilen versiyonlara işaret eden detaylar bulunuyor.

YENİ TASARIM DİLİ: "STREBEN NACH KLARHEIT"

Audi, yeni dönem tasarım anlayışını “Strive for Clarity” yani “Klarlık için çaba” mottosuyla özetliyor. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde en büyük rol ise Haziran 2024’te göreve getirilen Massimo Frascella’ya ait.

Frascella, Audi’ye katılmadan önce 12 yıl boyunca Jaguar ve Land Rover bünyesinde çalıştı. Son üç yılda Jaguar’ın tasarım direktörlüğünü üstlenen İtalyan tasarımcı, daha önce ise Land Rover’ın SUV modellerine yön vermişti.