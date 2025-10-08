Birbirinden efsane otomobiller tekrar piyasada! Değerleri katlanıyor: İşte 1980'lerin en havalı araçları

TOYOTA MR2

1984 ve 1989 yılları arasında satılan ilk nesil MR2, başlangıçta yalnızca 112 beygir güç üreten 1,6 litrelik bir motorla sunuluyordu ve sıfırdan 60 mil hıza 8,4 saniyede ulaşıyordu. Birkaç yıl sonra, bir süper şarjın eklenmesiyle güç artırıldı ve çıkış gücü 145 beygir gücüne çıkarıldı ve sıfırdan 60 mil hıza ulaşma süresi yaklaşık yedi saniyeye düşürüldü. Ancak MR2, Lotus mühendisi Roger Becker'ın ayarlamaları sayesinde, düz çizgide hızlı gitmekle ilgili değildi odak noktası virajları hızla almaktı.

MR2'nin değeri artmaya devam ediyor. Bu, birçok otomobil tutkununun çeşitli forumlarda yakındığı bir konu ve gelecekte de artma ihtimali yüksek. Birinci nesil MR2'nin süperşarjlı versiyonları bu yıl 15.000 ila 25.000 dolar arasında satılırken, atmosferik versiyonları kısıtlı bir bütçeniz varsa daha ucuza bulunabiliyor. Birinci nesil otomobilin sondan bir önceki yılı olan 1988 model yılı yaklaşık 16.000 dolar ile son yılların en yüksek ortalama fiyatına sahip gibi görünüyor.