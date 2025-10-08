Birbirinden efsane otomobiller tekrar piyasada! Değerleri katlanıyor: İşte 1980'lerin en havalı araçları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Küresel dalgalı piyasa koşulları sebebiyle otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Bazı eski modellerin yıllar geçtikçe katlanarak değer kazandığı gözlemleniyor. İkinci el araç alım-satım devam ederken çok eski modeller de araç tutkunlarının radarında.
Gelecekte satıp hatırı sayılır bir kâr elde etmek amacıyla geçmişteki bazı araçları tekrar onarıp satın alanlar olabiliyor. 80'ler, Ferrari F40, BMW E30 M3 ve Chevrolet Corvette C4 gibi efsanevi otomobillerin piyasaya sürüldüğü, otomobil dünyasında parlak bir dönemdi. O dönemden kalma, bir zamanlar gözden düşmüş ama şimdi ikinci el araç pazarında yükselişe geçen birkaç araba var. Jalopnik'te yer alan araştırmaya göre bunlar arasında bir Porsche, bir Toyota ve bir filmle popülerlik kazanan araçlar da var.
DeLorean DMC-12 karakterli ve kültürel bir ikon haline gelmişti ancak şirket sorunlarla boğuşuyordu ve tam anlamıyla ilerleme kaydedemedi. Arabaların kendileri de sayısız sorunla boğuşuyordu ve birçok kişi hızlı gitmek yerine hızlı görünmek için üretilmiş, stilin özden daha önemli olduğu otomobillerden biri olduğunu savunuyordu. Mekanik olarak veya güvenilirlik açısından özellikle harika bir otomobil olmasa da ünlü Johnny Carson'ı 40 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen almak isteyen var.
DMC-12'nin 2019'dan bu yana değerinin yaklaşık %74 arttığı ve bazılarının yaklaşık 75.000 dolara satıldığı bildiriliyor. Örneğin Carson DeLorean, 2021'deki bir açık artırmada 110.000 dolara satıldı.
Bu model DeLorean'dan daha gizli daha fazla güce ve ona yakışan bir görünüme sahip. Buick GNX, oldukça güçlü bir kaslı otomobildi ve temel alındığı sıradan Buick Regal'den farklıydı. GNX, ikinci nesil Regal'in üretiminin son yılında üretildi ve Buick, bu özel versiyonla ona kraliyet ailesine yakışır bir veda etmek istemiş gibiydi. 3,8 litrelik turbo V6 motorla çalışan GNX, 276 beygir gücü ve 360 lb-ft tork üretiyor ve uğursuz görünümlü kaputunun altında sadece 4,6 saniyede 0'dan 100 km/sa hıza ulaşıyordu.
547 adetle sınırlı üretimi ve o dönemdeki benzersiz konumu sayesinde GNX, ikinci el araç pazarında değer kazanmaya devam etti ve son yıllarda ortalama fiyatı inanılmaz bir şekilde 180.000 dolar civarında seyretti. 2021'de ortalama 120.000 dolar civarında seyreden GNX, 2025'te 170.000 dolar sınırını aştı. Hatta bazıları çeyrek milyon sınırını aştı ve bunlardan biri yakın zamanda yapılan bir müzayedede 255.000 dolara satıldı.
Hava soğutmalı Porsche'lar, Singer gibi restomod uzmanları sayesinde oldukça popüler ve bu modelin ikinci el Porsche'larının fiyatları son yıllarda hızla yükseldi. Değer kazanan ve muhtemelen değer kazanmaya devam edecek olan modellerden biri de kötü şöhretine rağmen değeri sürekli artan Porsche 930. 3.0 litrelik bir motorla ilk kez satışa sunulan Alman otomobil markası, 80'lerde 282 beygir gücünde ve 3.000 poundun biraz üzerinde ağırlığa sahip 3.3 litrelik bir motora geçti.
Coupe'nin ortalama satış fiyatı 2021'de yaklaşık 120.000 dolardı ve şimdi 150.000 doların biraz üzerinde, cabrio ise ortalama 90.000 dolardan 154.000 doların biraz üzerine çıktı. Targa versiyonu, sadece 297 adet üretilen normal 930'un en nadir olanı ve fiyatı arttı; bu yılın başlarında bir tanesi 220.000 doların üzerinde satıldı.
Daha sportif, daha hafif ve yarış geçmişine sahip bir araç arıyorsanız, Datsun/Nissan 280ZX tam size göre olabilir. 1979 ile 1983 yılları arasında satılan 280ZX, 240/280Z'nin yerini aldı. Selefinin değeri düşmüş olsa da 280ZX'in oldukça rağbet gördüğü bildiriliyor. Japon otomobilinin fiyatlarının 2019'dan bu yana %130 arttığı ve daha da artmasının beklendiği bildiriliyor.
1984 ve 1989 yılları arasında satılan ilk nesil MR2, başlangıçta yalnızca 112 beygir güç üreten 1,6 litrelik bir motorla sunuluyordu ve sıfırdan 60 mil hıza 8,4 saniyede ulaşıyordu. Birkaç yıl sonra, bir süper şarjın eklenmesiyle güç artırıldı ve çıkış gücü 145 beygir gücüne çıkarıldı ve sıfırdan 60 mil hıza ulaşma süresi yaklaşık yedi saniyeye düşürüldü. Ancak MR2, Lotus mühendisi Roger Becker'ın ayarlamaları sayesinde, düz çizgide hızlı gitmekle ilgili değildi odak noktası virajları hızla almaktı.
MR2'nin değeri artmaya devam ediyor. Bu, birçok otomobil tutkununun çeşitli forumlarda yakındığı bir konu ve gelecekte de artma ihtimali yüksek. Birinci nesil MR2'nin süperşarjlı versiyonları bu yıl 15.000 ila 25.000 dolar arasında satılırken, atmosferik versiyonları kısıtlı bir bütçeniz varsa daha ucuza bulunabiliyor. Birinci nesil otomobilin sondan bir önceki yılı olan 1988 model yılı yaklaşık 16.000 dolar ile son yılların en yüksek ortalama fiyatına sahip gibi görünüyor.