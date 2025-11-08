Eldeki Tesla’lar hurdaya çıkar! Depoyu doldur unut: Tek depoyla 2327 km giden otomobil

FAW, Hongqi HS6 PHEV modeliyle hem markasının hem de hibrit teknolojisinin gücünü gösterdi. Araç, 30 Ekim’de Shangri-La’dan yola çıktı; Kunming, Baise ve Wuzhou gibi şehirlerden geçerek 3 Kasım’da Guangzhou’ya ulaştı. Toplamda 2.327 kilometrelik mesafe kat eden SUV, bu performansıyla “tek şarj ve dolu depoyla en uzun mesafe giden şarj edilebilir hibrit SUV” unvanını aldı.

HONGQİ HS6 PHEV NELER SUNUYOR?

Henüz satışa çıkmayan Hongqi HS6 PHEV’nin ön siparişleri 15 Kasım’da Çin’de başlayacak. Araçta 1.5 litrelik turbo motor görev yapıyor. Bu motor 110 kW (148 hp) güç ve 225 Nm tork üretiyor. Termal verimlilik oranı ise dikkat çekici: %45,21.

Model, iki farklı çekiş seçeneğiyle geliyor: İki tekerlekten çekişli versiyon 168 kW (225 hp), dört tekerlekten çekişli versiyon ise 369 kW (495 hp) toplam sistem gücü sunuyor. Batarya tarafında ise iki seçenek bulunuyor: 23,9 kWh ve 39,5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat bataryalar. Sadece elektrik gücüyle 152 km veya 250 km yol alabilen araç, toplamda versiyona göre 1.460 ila 1.580 kilometre menzil sunuyor.

Hongqi HS6, markanın karakteristik çizgilerini taşıyan güçlü bir ön tasarıma sahip. Kapalı ızgara tasarımı, üzerinde 12 dikey krom şerit ve kırmızı Hongqi logosuyla dikkat çekiyor. 4.995 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe ve 1.760 mm yüksekliğe sahip SUV’un dingil mesafesi 2.920 mm olarak açıklanmış. Boş ağırlık değerleri ise 2.040 kg’dan 2.285 kg’a kadar değişiyor.

LÜKS VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Kabin kısmında modern bir dijital kokpit tasarımı öne çıkıyor. Dijital gösterge ekranı, orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranı ve yolcu ekranı birleştirilmiş şekilde sunuluyor. Üç kollu çok fonksiyonlu direksiyon, 50 W kablosuz şarj, çift bardaklık, dahili buzdolabı ve 12 hoparlörlü ses sistemi, aracın sunduğu konfor detaylarından sadece birkaçı.