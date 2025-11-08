Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Eldeki Tesla’lar hurdaya çıkar! Depoyu doldur unut: Tek depoyla 2327 km giden otomobil

Çinli otomotiv devi FAW, şarj edilebilir hibrit SUV modeli Hongqi HS6 PHEV ile tek şarj ve dolu depo kombinasyonunda 2.327 kilometre yol katederek Guinness Dünya Rekoru’na adını yazdırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eldeki Tesla’lar hurdaya çıkar! Depoyu doldur unut: Tek depoyla 2327 km giden otomobil
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 09:58

FAW, Hongqi HS6 PHEV modeliyle hem markasının hem de hibrit teknolojisinin gücünü gösterdi. Araç, 30 Ekim’de Shangri-La’dan yola çıktı; Kunming, Baise ve Wuzhou gibi şehirlerden geçerek 3 Kasım’da Guangzhou’ya ulaştı. Toplamda 2.327 kilometrelik mesafe kat eden , bu performansıyla “tek şarj ve dolu depoyla en uzun mesafe giden şarj edilebilir hibrit SUV” unvanını aldı.

Eldeki Tesla’lar hurdaya çıkar! Depoyu doldur unut: Tek depoyla 2327 km giden otomobil

HONGQİ HS6 PHEV NELER SUNUYOR?

Henüz satışa çıkmayan Hongqi HS6 PHEV’nin ön siparişleri 15 Kasım’da Çin’de başlayacak. Araçta 1.5 litrelik turbo motor görev yapıyor. Bu motor 110 kW (148 hp) güç ve 225 Nm tork üretiyor. Termal verimlilik oranı ise dikkat çekici: %45,21.

Model, iki farklı çekiş seçeneğiyle geliyor: İki tekerlekten çekişli versiyon 168 kW (225 hp), dört tekerlekten çekişli versiyon ise 369 kW (495 hp) toplam sistem gücü sunuyor. Batarya tarafında ise iki seçenek bulunuyor: 23,9 kWh ve 39,5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat bataryalar. Sadece elektrik gücüyle 152 km veya 250 km yol alabilen araç, toplamda versiyona göre 1.460 ila 1.580 kilometre menzil sunuyor.

Hongqi HS6, markanın karakteristik çizgilerini taşıyan güçlü bir ön tasarıma sahip. Kapalı ızgara tasarımı, üzerinde 12 dikey krom şerit ve kırmızı Hongqi logosuyla dikkat çekiyor. 4.995 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe ve 1.760 mm yüksekliğe sahip SUV’un dingil mesafesi 2.920 mm olarak açıklanmış. Boş ağırlık değerleri ise 2.040 kg’dan 2.285 kg’a kadar değişiyor.

Eldeki Tesla’lar hurdaya çıkar! Depoyu doldur unut: Tek depoyla 2327 km giden otomobil

LÜKS VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Kabin kısmında modern bir dijital kokpit tasarımı öne çıkıyor. Dijital gösterge ekranı, orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranı ve yolcu ekranı birleştirilmiş şekilde sunuluyor. Üç kollu çok fonksiyonlu direksiyon, 50 W kablosuz şarj, çift bardaklık, dahili buzdolabı ve 12 hoparlörlü ses sistemi, aracın sunduğu konfor detaylarından sadece birkaçı.

Eldeki Tesla’lar hurdaya çıkar! Depoyu doldur unut: Tek depoyla 2327 km giden otomobil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meta, sahte reklamlardan servet kazanıyor iddiası
ETİKETLER
#elektrikli araç
#suv
#hibrit araç
#Faw
#Hongqi
#Hs6 Phev
#Çin Otomobili
#Faw
#Hongqi
#Hs6 Phev
#Hibrit Suv
#Çin Otomobili
#Teknolojisi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.