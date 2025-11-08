Menü Kapat
Teknoloji
Editor
 Serhat Yıldız

Meta, sahte reklamlardan servet kazanıyor iddiası

Sızdırılan belgelere göre Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta dönen dolandırıcılık reklamlarından her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Şirket ise suçlamaları reddediyor.

Meta, sahte reklamlardan servet kazanıyor iddiası
, sahibi olduğu Facebook, Instagram ve üzerinden yayımlanan ve yasa dışı reklamlarla yılda yaklaşık 16 milyar dolar gelir sağlıyor.

Meta, sahte reklamlardan servet kazanıyor iddiası

Bu rakam, şirketin 2024 gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Belgeler, Meta’nın bu tür reklamlardan büyük kazanç elde ederken sorunun önüne geçmekte yetersiz kaldığını, hatta zaman zaman bu kazancı korumak için duruma göz yumduğunu ortaya koyuyor. Reklamların büyük kısmını sahte e-ticaret siteleri, yatırım dolandırıcılıkları, yasa dışı kumar siteleri ve yasaklı tıbbi ürünlerin tanıtımları oluşturuyor.

Meta, sahte reklamlardan servet kazanıyor iddiası

ŞİKÂYET EDİLMEDEN ENGELLENMİYOR

Reuters’in ulaştığı rapor, Meta’nın iç süreçlerinin de dolandırıcılık reklamlarının sürmesine zemin hazırladığını gösteriyor. Şirket içinde “finansal dolandırıcılık” yaptığı belirlenen küçük reklamverenlerin engellenmeden önce en az sekiz kez şikâyet edilmesi gerekiyor. Daha da çarpıcısı, yüksek bütçeli müşteriler için bu sınır 500 ihlal seviyesine kadar çıkabiliyor. Yani, bütçesi büyüdükçe tolerans da artıyor. Bu durum, şirketin finansal çıkarlarını kullanıcı güvenliğinin önüne koyduğu eleştirilerini güçlendiriyor.

Meta, sahte reklamlardan servet kazanıyor iddiası

“GELİRİ ETKİLEMESİN” UYARISI

İç yazışmalarda, bazı yöneticilerin “dolandırıcılık reklamlarını azaltma çabalarının şirket gelirinin yüzde 0,15’inden fazlasını etkilememesi gerektiği” yönünde uyarılarda bulunduğu da yer alıyor. Bu da Meta’nın dolandırıcılıkla mücadele konusunda ne kadar sınırlı adımlar attığını gözler önüne seriyor.

Meta, sahte reklamlardan servet kazanıyor iddiası

META: “RAKAMLAR ABARTILI”

Meta sözcüsü Andy Stone, Reuters’a yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Stone, dolandırıcılık reklamlarının toplam gelirde yüzde 10’luk paya sahip olduğu yönündeki tahminin “kabaca ve aşırı kapsamlı” olduğunu söyledi ancak daha doğru bir oran paylaşmadı.

Stone ayrıca, “Son 18 ayda dolandırıcılık reklamlarına ilişkin kullanıcı raporlarını küresel olarak yüzde 58 oranında azalttık. 2025 başından bu yana da 134 milyondan fazla sahte reklamı kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Meta, sahte reklamlardan servet kazanıyor iddiası
