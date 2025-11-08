Menü Kapat
16°
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Elon Musk’ın imkansız planı: Kimse üretemez

Elon Musk’ın Tesla için kurmayı planladığı dev çip fabrikasına NVIDIA CEO’su Jensen Huang’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Huang’a göre bu ölçekte bir üretim, “imkânsız.”

Elon Musk’ın imkansız planı: Kimse üretemez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
15:50
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
15:50

CEO’su , yapay zekâ destekli araç sistemleri ve insansı robotları için dev bir çip üretim tesisi kurmayı planlıyor. Aylık 1 milyon çip üretebilecek kapasitede olması beklenen bu fabrika, Musk’ın deyimiyle “TeraFab” adını taşıyacak. Ancak sektörün ağır toplarından biri olan CEO’su Jensen Huang, bu planın sanıldığı kadar kolay olmadığını söylüyor.

Elon Musk’ın imkansız planı: Kimse üretemez

“SADECE BİNA YAPMAK YETMEZ”

Tayvan’daki bir etkinlikte konuşan Huang, Musk’ın hedeflediği ölçekte bir üretimin yalnızca para ve bina işi olmadığını vurguladı: “’nin seviyesine ulaşmak, sadece bir fabrika kurmakla mümkün değil. Bu; bilim, mühendislik ve yıllar süren deneyimin birleşimiyle oluşan bir ekosistem gerektiriyor.”

Huang ayrıca, onlarca yıllık deneyime sahip Intel Foundry’nin bile hâlâ üretim zorlukları yaşadığını hatırlatarak, bu işin ciddiyetine dikkat çekti.

Elon Musk’ın imkansız planı: Kimse üretemez

MUSK’TAN İDDİALI ÇIKIŞ

Öte yandan Elon Musk, gelecekte TSMC, Samsung ve Intel gibi dev üreticilerin kapasitesinin yetersiz kalabileceğini belirtiyor. Bu nedenle Tesla’nın kendi çip üretimini yapabileceği TeraFab tesisine ihtiyaç duyulabileceğini savunuyor. Projenin maliyetinin ise yüz milyarlarca doları bulabileceği konuşuluyor.

Elon Musk’ın imkansız planı: Kimse üretemez

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Uzmanlara göre böyle bir fabrika kurmak hem teknik açıdan son derece karmaşık hem de finansal olarak devasa bir yük anlamına geliyor. Yine de, Elon Musk’ın daha önce “imkânsız” denilen birçok projeyi gerçeğe dönüştürdüğünü hatırlatanlar da var.

Elon Musk’ın imkansız planı: Kimse üretemez
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
NATO’dan Rusya’ya 800 bin askerlik güç gösterisi
ETİKETLER
#elon musk
#tesla
#yapay zeka
#nvıdıa
#tsmc
#Çip Üretimi
#Terafab
#Otomobil
