Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

Sıfır kilometre bir otomobilin değeri, daha showroom'dan çıkmadan düşmeye başlar. Ancak bazı modeller, beklenenden çok daha hızlı değer kaybederek sahibini satarken büyük zarara uğratabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 13:00

satın almak, birçok kişi için hayatındaki en önemli harcamalardan biridir. Sürücüler, sadece aracın fiyatına, donanımına ve performansına bakmakla kalmaz, aynı zamanda ileride satarken ne kadar değer kaybedeceğini de merak eder. Bu değer kaybı, her modelde aynı hızla gerçekleşmez. Avrupa merkezli bir otomobil satış platformu tarafından 2020 model araçlar üzerinde yapılan bir araştırma, bazı lüks ve elektrikli otomobillerin beş yıl içinde değerlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini ortaya çıkardı.

En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

BİR OTOMOBİL NEDEN BU KADAR HIZLA ERİR?

Bir otomobilin değerini hızla kaybetmesinin arkasında birkaç temel neden yatar. Bunlardan ilki, teknolojik eskime ve pazarın hızla değişmesidir. Özellikle pazarındaki hızlı batarya teknolojisi ve yazılım güncellemeleri, eski modelleri çabuk demode hale getirir. İkinci neden ise segmentin kendisi olabilir; lüks segmentteki araçlar, ilk alım fiyatları çok yüksek olduğu için ikinci elde çok daha büyük rakamlarla değer kaybeder. Üçüncü neden ise marka algısıdır; bir dönem statü sembolü olan bir model, pazarın değişen dinamikleriyle cazibesini kaybedebilir.

En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

İKİNCİ ELDE EN ÇOK ZARAR ETTİREN 10 OTOMOBİL

eCarsTrade raporuna göre, 2020 model araçlar içinde beş yıl içerisinde ikinci elde en çok değer kaybeden 10 otomobil modeli şöyle sıralanmaktadır.

  • 7 Serisi: Listenin başında yer alan BMW 7 Serisi, 2020'de lüksün zirvesini temsil ederken, beş yıl içinde %65,43 oranında değer kaybederek lüks segmentteki modellerin ikinci eldeki kırılganlığını gösterdi. Raporda, aracın ikinci el piyasasında neredeyse bir BMW 3 Serisi fiyatına kadar düştüğü belirtildi.

    En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

  • Model S: Tesla'nın amiral gemisi Model S, %64,22’lik değer kaybıyla ikinci sırada yer aldı. Bu durum, elektrikli otomobillerin ikinci eldeki hızlı değer kaybını ve teknolojik güncellemelerin eski modelleri nasıl çabuk demode ettiğini gözler önüne serdi.

    En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

  • Audi A6: Lüks sedan segmentinin bir diğer temsilcisi Audi A6, %64,20 oranında değer kaybederek, ikinci el piyasasında alıcı bulma konusunda zorluklar yaşayabildiğini gösterdi.

    En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

  • Nissan Leaf: Elektrikli otomobillerin öncülerinden olan Nissan Leaf, %60,39’luk değer kaybıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Özellikle batarya teknolojisindeki hızlı gelişim, bu modelin ikinci el değerinin hızla erimesine neden oluyor.

    En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

  • Tesla Model Y ve Model 3: Tesla'nın popüler modelleri Model Y %58,47 ve Model 3 %50,41 gibi yüksek değer kayıplarıyla listede yer aldılar. Bu durum, elektrikli araç piyasasında hızla değişen menzil ve yazılım teknolojilerinin eski modellere olan talebi nasıl düşürdüğünü gösteriyor.

    En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

  • Chevrolet Bolt EV: Bir diğer elektrikli otomobil olan Chevrolet Bolt EV de %57,80 değer kaybıyla listede yer aldı. Bu da, genel olarak elektrikli araçların ikinci el piyasasında riskli bir yatırım olabileceğini kanıtlıyor.

    En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

  • Jeep Grand Cherokee: Popüler bir SUV modeli olan Grand Cherokee, %48,88 değer kaybıyla, SUV segmentinde bile değerini koruyamayan modellerden biri olarak öne çıktı.

    En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

  • Mercedes-Benz E-Serisi: Lüks segmentin köklü temsilcilerinden Mercedes-Benz E-Serisi, %47,77 değer kaybıyla ikinci elde bekleneni veremeyen modellerden biri oldu.

    En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

  • Ford Escape: Listeyi onuncu sırada tamamlayan Ford Escape, %47,49 değer kaybıyla, ikinci el alırken dikkat edilmesi gereken modellerden biri olarak belirtildi.

    En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

"SATARKEN ZARAR ETMEMEK" İÇİN NE YAPMALI?

Otomotiv uzmanları, sıfır araç alırken sadece fiyat, motor veya donanım gibi unsurların değil, uzun vadeli değer koruma oranının da değerlendirilmesini öneriyor. Özellikle lüks segment ve elektrikli araç alacak sürücülerin, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek doğru modeli, doğru zamanlamayla tercih etmesi gerektiği vurgulanıyor. Çünkü bir otomobil, birkaç yıl sonra ciddi oranda değer kaybederek sahibini satarken zarara uğratabiliyor. İkinci el değerini koruyan bir otomobil, uzun vadede daha kârlı bir yatırım olabilir.

En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir
ETİKETLER
#Otomobil
#elektrikli otomobil
#tesla
#bmw
#lüks araç
#ikinci el araç
#araç piyasası
#lüks otomobil
#Değer Kaybı
#Ikinci El Arabalar
#Değer Kaybı
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.