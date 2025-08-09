En çok değer kaybı yaşayan otomobiller belli oldu! Listeye hemen kontrol edin, sizin aracınız da olabilir

Otomobil satın almak, birçok kişi için hayatındaki en önemli harcamalardan biridir. Sürücüler, sadece aracın fiyatına, donanımına ve performansına bakmakla kalmaz, aynı zamanda ileride satarken ne kadar değer kaybedeceğini de merak eder. Bu değer kaybı, her modelde aynı hızla gerçekleşmez. Avrupa merkezli bir otomobil satış platformu tarafından 2020 model araçlar üzerinde yapılan bir araştırma, bazı lüks ve elektrikli otomobillerin beş yıl içinde değerlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini ortaya çıkardı.

BİR OTOMOBİL NEDEN BU KADAR HIZLA ERİR?

Bir otomobilin değerini hızla kaybetmesinin arkasında birkaç temel neden yatar. Bunlardan ilki, teknolojik eskime ve pazarın hızla değişmesidir. Özellikle elektrikli otomobil pazarındaki hızlı batarya teknolojisi ve yazılım güncellemeleri, eski modelleri çabuk demode hale getirir. İkinci neden ise segmentin kendisi olabilir; lüks segmentteki araçlar, ilk alım fiyatları çok yüksek olduğu için ikinci elde çok daha büyük rakamlarla değer kaybeder. Üçüncü neden ise marka algısıdır; bir dönem statü sembolü olan bir model, pazarın değişen dinamikleriyle cazibesini kaybedebilir.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK ZARAR ETTİREN 10 OTOMOBİL

eCarsTrade raporuna göre, 2020 model araçlar içinde beş yıl içerisinde ikinci elde en çok değer kaybeden 10 otomobil modeli şöyle sıralanmaktadır.

BMW 7 Serisi: Listenin başında yer alan BMW 7 Serisi, 2020'de lüksün zirvesini temsil ederken, beş yıl içinde %65,43 oranında değer kaybederek lüks segmentteki modellerin ikinci eldeki kırılganlığını gösterdi. Raporda, aracın ikinci el piyasasında neredeyse bir BMW 3 Serisi fiyatına kadar düştüğü belirtildi.

Tesla Model S: Tesla'nın amiral gemisi Model S, %64,22’lik değer kaybıyla ikinci sırada yer aldı. Bu durum, elektrikli otomobillerin ikinci eldeki hızlı değer kaybını ve teknolojik güncellemelerin eski modelleri nasıl çabuk demode ettiğini gözler önüne serdi.

Audi A6: Lüks sedan segmentinin bir diğer temsilcisi Audi A6, %64,20 oranında değer kaybederek, ikinci el piyasasında alıcı bulma konusunda zorluklar yaşayabildiğini gösterdi.

Nissan Leaf: Elektrikli otomobillerin öncülerinden olan Nissan Leaf, %60,39’luk değer kaybıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Özellikle batarya teknolojisindeki hızlı gelişim, bu modelin ikinci el değerinin hızla erimesine neden oluyor.

Tesla Model Y ve Model 3: Tesla'nın popüler modelleri Model Y %58,47 ve Model 3 %50,41 gibi yüksek değer kayıplarıyla listede yer aldılar. Bu durum, elektrikli araç piyasasında hızla değişen menzil ve yazılım teknolojilerinin eski modellere olan talebi nasıl düşürdüğünü gösteriyor.

Chevrolet Bolt EV: Bir diğer elektrikli otomobil olan Chevrolet Bolt EV de %57,80 değer kaybıyla listede yer aldı. Bu da, genel olarak elektrikli araçların ikinci el piyasasında riskli bir yatırım olabileceğini kanıtlıyor.

Jeep Grand Cherokee: Popüler bir SUV modeli olan Grand Cherokee, %48,88 değer kaybıyla, SUV segmentinde bile değerini koruyamayan modellerden biri olarak öne çıktı.

Mercedes-Benz E-Serisi: Lüks segmentin köklü temsilcilerinden Mercedes-Benz E-Serisi, %47,77 değer kaybıyla ikinci elde bekleneni veremeyen modellerden biri oldu.

Ford Escape: Listeyi onuncu sırada tamamlayan Ford Escape, %47,49 değer kaybıyla, ikinci el alırken dikkat edilmesi gereken modellerden biri olarak belirtildi.

"SATARKEN ZARAR ETMEMEK" İÇİN NE YAPMALI?

Otomotiv uzmanları, sıfır araç alırken sadece fiyat, motor veya donanım gibi unsurların değil, uzun vadeli değer koruma oranının da değerlendirilmesini öneriyor. Özellikle lüks segment ve elektrikli araç alacak sürücülerin, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek doğru modeli, doğru zamanlamayla tercih etmesi gerektiği vurgulanıyor. Çünkü bir otomobil, birkaç yıl sonra ciddi oranda değer kaybederek sahibini satarken zarara uğratabiliyor. İkinci el değerini koruyan bir otomobil, uzun vadede daha kârlı bir yatırım olabilir.