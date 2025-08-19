Menü Kapat
Editor
 | Suat Vilgen

En çok geri çağrılan 3 otomobil markası belli oldu!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, araçlardaki güvenlik başta olmak üzere çeşitli revizyonlar için son iki yılda en çok geri çağırma yapan 3 marka belirlendi. Listenin ikinci sırası dikkat çekti

19.08.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 11:51

ABD’de son dönemde en fazla geri çağırma yaşayan üretici General Motors (GM) oldu. Toplam 1.687 geri çağırma ile listenin başına oturan GM, özellikle 6,2 litrelik V8 L87 motor sorunlarıyla dikkat çekti. Chevrolet, Cadillac ve GMC markalarını doğrudan etkileyen bu sorun, yaklaşık 600 bin aracı kapsadı. GM aynı zamanda Buick markasının da sahibi ve ABD pazarında SUV modelleriyle varlığını sürdürüyor.

FORD LİSTEDE İKİNCİ SIRADA

Carbuzz'un haberine göre, ABD’nin en çok tanınan markalarından , toplam 1.612 geri çağırma ile ikinci sırada yer aldı. Geri çağırmalar sadece Ford modellerini değil, lüks segmentteki Lincoln araçlarını da kapsadı. Şirket yalnızca 2025 yılı içinde 90’dan fazla geri çağırma yapmak zorunda kaldı. Bunların arasında, 2023-2025 model yıllarını kapsayan 103.174 F-150’nin arka aks göbek cıvatasında yaşanan kırılma sorunu da var.

En çok geri çağrılan 3 otomobil markası belli oldu!

CHRYSLER’İN GERİ ÇAĞIRMALARI SÜRÜYOR

Listenin üçüncü sırasında ise, günümüzde Stellantis North America çatısı altında faaliyet gösteren Chrysler yer aldı. Tarihsel olarak ABD otomobil kültüründe önemli bir yere sahip olan Chrysler, yan kuruluşlarıyla birlikte farklı segmentlerde üretim yapıyor. Ancak son yıllarda yaşanan çok sayıda teknik sorun, markanın geri çağırma listelerindeki ağırlığını korumasına neden oldu.

