Taleplere yetişemeyen Çinli otomobil firmasından kullanıcılara ilginç öneri: "Tesla da fena değil"

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin birkaç ay önce tanıttığı elektrikli SUV modeli YU7'ye olan talep o kadar büyük ki, şirket yetişemiyor ve bu durum, Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'sunu alışılmadık bir tavsiyede bulunmaya itti.

TALEP PATLAMASI KARŞISINDA CEO'DAN ŞAŞIRTICI TAVSİYE

Carscoops'un haberine göre Xiaomi, Tesla Model Y'ye rakip olarak tasarladığı aracını haziran ayında tanıttı ve yalnızca 18 saat içinde 240 bin civarında sipariş aldı. Olağanüstü talep nedeniyle, yeni müşterilere ortalama 56-59 hafta beklemeleri gerektiği söyleniyor.

Sosyal medyada artan şikayetlere cevap veren Xiaomi CEO'su Lei Jun ise acilen bir elektrikli araca ihtiyacı olan müşterilerin diğer Çinli markaları da düşünmelerini önerdi. Hatta Jun, rakipleri arasında Xpeng G7, Li Auto i8 ve şaşırtıcı bir şekilde Tesla Model Y'yi bile saydı.

Jun, Elon Musk'ın ürünü hakkında "Model Y harika bir araba ve Tesla da dün bazı promosyonlar duyurdu. Ona da bakabilirsiniz" diyerek müşterileri rakibine yönlendirmekten çekinmedi.

YU7 NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Xiaomi YU7'ye olan aşırı talep, aracın sunduğu özelliklerin rekabetçi fiyatla birleşmesinden kaynaklanıyor. Giriş seviyesi Standard versiyonu, 253 bin 500 yuan (yaklaşık 35 bin 300 dolar) gibi iddialı bir fiyatla satışa sunuluyor. 800 volt mimarisi sayesinde sadece 13 dakikada yüzde 80 şarja ulaşabilen otomobil, tek şarjla 835 km menzil sunuyor ve 315 hp gücünde bir motora sahip.

Daha yüksek performans arayanlar için iki gelişmiş versiyon var. 279 bin 900 yuan (yaklaşık 39 bin dolar) başlangıç fiyatına sahip Pro versiyonu, toplamda 489 beygir gücünde çift motorla geliyor. Serinin en üstünde yer alan "Max" varyantı, 101.7 kWh batarya ve 681 hp güçle geliyor. Bu model ise 329 bin 900 yuan (yaklaşık 46 bin dolar) gibi ülke çapında rekabetçi bir fiyatta tutuluyor.

Şimdilik yalnızca Çin'de satışa sunulan Xiaomi elektrikli araçları, yakında küresel pazara açılmaya hazırlanıyor. Firma dünyaya açıldığında Tesla ve diğer büyük otomobil üreticileriyle uluslararası arenada kıyasıya bir rekabete başlamış olacak.