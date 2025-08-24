Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor

Otomobil piyasasında bazı modeller var ki, ne kadar yeni ve gösterişli olsalar da müşteri beklentilerini karşılayamıyor. Tüketici güvenilirlik raporlarına göre, elektronik aksam sorunlarından şanzıman arızalarına kadar kronik problemlerle anılan o otomobil modelleri belli oldu. İşte lüks ve popüler markaların bile düştüğü o tuzaklar ve sizi yarı yolda bırakabilecek kronik sorunları!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 11:10

Otomobil alımı, her zaman büyük bir beklenti ve umutla yapılan bir yatırımdır. Ancak, bazı modeller, ne yazık ki bu beklentiyi karşılayamaz ve daha ilk yıllardan itibaren sık sık arıza çıkararak sahiplerini hem maddi hem de manevi olarak yıpratır. Otomotiv dünyasında güvenilirlik araştırmaları yapan kuruluşların raporları, hangi modellerin en çok sorun çıkardığını ve "servisten çıkamayan" araçlar listesinde yer aldığını ortaya koyar.

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor

MEMNUNİYETSİZLİK NEDEN KAYNAKLANIR?

Bir otomobilin güvenilirliği, sadece motorun tamamen arızalanmasıyla ölçülmez. Bu, aynı zamanda bir aracın yaşadığı sorunların sıklığı ve ciddiyetiyle de ilişkilidir. Güvenilirlik araştırmaları; motor, şanzıman, süspansiyon, elektronik aksam ve araç içi teknoloji gibi birçok kategoride yaşanan sorunları dikkate alır. Markaların yeni bir platform veya karmaşık bir teknolojiye geçiş yaptığı ilk dönemlerde, bu tür sorunların yaşanması daha olasıdır ve bu durum, müşteri memnuniyetini hızla düşürür.

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor

2025'İN EN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN OTOMOBİL MODELLERİ

Tüketici güvenilirlik anketleri ve raporları incelendiğinde, belirli modellerin, segmentlerindeki rakiplerine kıyasla daha fazla sorun bildirimine konu olduğu görülüyor. Bu durum, onların en güvenilmez modeller olarak anılmasına neden oluyor:

1. Ford Explorer: Özellikle motor ve şanzıman sorunlarıyla anılan Ford Explorer, bazı jenerasyonlarında elektronik aksam arızalarıyla da dikkat çekiyor. Sahipleri, genellikle bilgi-eğlence sisteminin donması ve vites geçişlerindeki problemlerden şikayetçi oluyor.

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor

2. Volkswagen Atlas: Volkswagen kalitesiyle bilinen Atlas, bazı jenerasyonlarında elektronik arızalar ve klima sistemiyle ilgili sorunlarla gündeme gelmiştir. Kapı kilitleri ve iç donanım gibi güç ekipmanlarındaki hatalar, kullanıcıların memnuniyetsizliğine yol açmıştır.

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor

3. Mercedes-Benz GLE: Lüks segmentte yer alan Mercedes-Benz GLE, yüksek teknolojik donanımına rağmen, bazı jenerasyonlarında elektronik aksam sorunlarıyla anılmıştır. Bilgi-eğlence sisteminin arızaları, sensör hataları ve küçük ama sık yaşanan problemler, lüks beklentisi olan müşterileri hayal kırıklığına uğratmıştır.

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor

4. Jeep Wrangler: Off-road kabiliyetiyle bilinen Wrangler, bazı jenerasyonlarında direksiyon ve süspansiyon sistemlerinde yaşanan sorunlarla dikkat çekmiştir. Ayrıca, kapı ve tavan gibi karoser aksamlarında da sıkıntılar bildirilmiştir.

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor

5. Nissan Altima: Nissan'ın popüler sedan modeli Altima'nın bazı eski jenerasyonları, özellikle Sürekli Değişken Oranlı Şanzıman (CVT) ile ilgili sorunlarla sıkça anılmıştır. Şanzımanda titreme, kaydırma ve arıza gibi şikayetler, modelin güvenilirlik algısını zedelemiştir.

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor

BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYAN TRENDLER VE SEKTÖRÜN ZORLUKLARI

Bu modellerin güvenilirlik sorunlarının ardında, otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklar yatar. Özellikle yeni teknolojiye geçiş dönemlerinde, karmaşık elektronik sistemlerin veya yeni nesil şanzımanların yeterince test edilmeden piyasaya sürülmesi, sorunların erken ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Tüketiciler, bu tür durumlar karşısında markalardan hızlı ve kalıcı çözümler bekliyor. Ancak bazen bu çözümlerin gelmesi uzun sürebiliyor. Bu da markaların itibarını ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkiliyor.

UZUN VADELİ SORUNLARDAN NASIL KAÇINILIR?

Yüksek riskli bir modelden kaçınmak ve uzun vadede sorunsuz bir otomobile sahip olmak için şu adımları izlemek önemlidir:

· Detaylı Ekspertiz Yaptırın: İkinci el araç alırken, uzman bir oto ekspertiz firmasına giderek aracın motor, şanzıman ve elektronik sistemlerinin detaylı kontrolünü yaptırın.

· Bakımları Aksatmayın: Hangi araca sahip olursanız olun, düzenli ve zamanında yapılan periyodik bakımlar, büyük arızaların önüne geçmenin en etkili yoludur.

· Markanın Geri Çağırma Kayıtlarını Kontrol Edin: Bir modelin geçmişteki geri çağırma kayıtlarını kontrol ederek, üreticinin hangi sorunları kabul ettiğini ve çözümler sunduğunu görebilirsiniz.

Unutmayın, güvenilmezlik puanı yüksek olan bir otomobil, güvensiz olduğu anlamına gelmez. Ancak, beklenmedik arızaların ve serviste geçirilen sürenin yüksek olabileceği anlamına gelir. Akıllı bir alıcı, bu bilgileri göz önünde bulundurarak hem cebini hem de zamanını korur.

En nefret edilen otomobil modelleri belli oldu! Listenin ilk sırası herkesi şaşırtıyor
ETİKETLER
#Otomobil Güvenilirliği
#Araç Arızaları
#Ford Explorer
#Volkswagen Atlas
#Mercedes Gl
#Jeep Wrangler
#Nissan Altima
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.