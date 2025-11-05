Fiyatlara yansıyabilir! Nissan X-Trail’i kriz vurdu

PLANLAR YENİDEN MASADA

Sorun sadece bir haftayla sınırlı değil. Aynı kaynak, Nexperia çiplerini içeren parçaların tedarikinde yaşanan aksamaların devam etmesi nedeniyle 17 Kasım haftasına ait üretim planının da yeniden değerlendirildiğini söylüyor.