Fiyatlara yansıyabilir! Nissan X-Trail’i kriz vurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nissan, Hollandalı çip üreticisi Nexperia’dan kaynaklanan tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya’daki en popüler SUV modeli X-Trail ’in üretimini azaltıyor.
Nissan Motor, küresel tedarik zincirinde yeniden baş gösteren çip krizinin etkisini hissediyor. Şirket, Hollandalı üretici Nexperia’dan gelen parçaların gecikmesi nedeniyle X-Trail modelinin üretiminde geçici kısıtlamaya gidiyor.
Konuya yakın kaynaklara göre Nissan, 10 Kasım haftasında ülkenin güneybatısındaki Kyushu fabrikasında üretilen araç sayısını yaklaşık 900 adet düşürecek.
PLANLAR YENİDEN MASADA
Sorun sadece bir haftayla sınırlı değil. Aynı kaynak, Nexperia çiplerini içeren parçaların tedarikinde yaşanan aksamaların devam etmesi nedeniyle 17 Kasım haftasına ait üretim planının da yeniden değerlendirildiğini söylüyor.