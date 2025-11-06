Herkes bu otomobilleri alıyor! İşte satışı fırlayan 14 model!

2025'İN SATIŞTA GAZA BASANLARI

Ölçek olarak bu yılın ilk 10 ayında 20 bin adet ve üzerinde satış rakamına ulaşan, böylece toplam pazardan en az %2,5 oranında pay alan markalar dikkate alındığında; satış oranlarını artıran 14 marka belli oldu!

İşte yılın ilk 10 ayında oransal olarak satışlarını en çok artıran markalar…