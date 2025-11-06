Herkes bu otomobilleri alıyor! İşte satışı fırlayan 14 model!

Menü Kapat
Yavaş yavaş 2025 yılını tamamlamaya hazırlanırken yıllık satış listeleri de şekilleniyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanana son verilere göre Ocak-Ekim 2025 döneminde otomobil satışları, 833 bin 382 adet olarak gerçekleşti. Pazardan en az %2,5 pay alan markalara bakıldığında BYD, Tesla ve TOGG gibi elektrikli araçların yanı sıra BMW ve Mercedes gibi lüks segmentte dikkat çeken artışlar yaşandı.

 

 

2

2025'İN SATIŞTA GAZA BASANLARI

Ölçek olarak bu yılın ilk 10 ayında 20 bin adet ve üzerinde satış rakamına ulaşan, böylece toplam pazardan en az %2,5 oranında pay alan markalar dikkate alındığında; satış oranlarını artıran 14 marka belli oldu!

İşte yılın ilk 10 ayında oransal olarak satışlarını en çok artıran markalar…

 

3

1-BYD: 35 bin 375 adet (%1944)

2-Tesla: 27 bin 420 adet (%272)

3-Toyota: 60 bin 560 adet (%55,23)

4

4-Kia: 20 bin 953 adet (%54,05)

5-BMW: 24 bin 891 (%44,07)

6-TOGG: 27 bin 489 (36,44)

5

7-Hyundai: 52 bin 684 adet (%18,65)

8-Volkswagen: 65 bin 110 adet (%17,93)

9-Peugeot: 46 bin 172 (%15,63)

6

10-Mercedes: 25 bin 503 (%11,93)

11-Nissan: 22 bin 46 (%9,90)

12-Opel: 37 bin 132 adet (%5,84)

7

13-Renault: 95 bin 418 (%5,60)

14-Citroen: 35 bin 294 adet (4,60)   

LİSTEDEKİ RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Listenin ilk sırasında yer alan Çinli elektrikli otomobil devi BYD, satışlarını yaklaşık 20 kat artırarak dikkat çekti. Geçen yılın ilk 10 ayında sadece bin 730 adet satış yapan BYD, bu yılın aynı döneminde 35 bin adet barajını aştı.

 

8

Listede ikinci sırada da elektrikli bir başka dünya markası Tesla yer aldı. 2024 Ocak-Ekim döneminde 7 bin 367 adet satış rakamına ulaşan Tesla, bu yılın aynı döneminde 27 binin üzerinde anahtar teslim etti.

İlk 2 sırada yer alan markalar, Türkiye’de elektrikli araç popülasyonun da hızla arttığını gösterdi. Yerli elektrikli TOGG da bu yılın 10 ayında satışlarını %36,44 artırdı.

 

9

Listede lüks segmentte yer alan BMW ve Mercedes satışlarının yükseldiği de görüldü. Geçen yılın ilk 10 ayında 17 bin 277 olan BMW satışları, bu yıl %44 gibi yüksek bir oranda artarak 25 bin adede yaklaştı.

Listedeki diğer markalar ise Türkiye’de yıllardır “en çok tercih edilenler” olarak sıralamada yerini aldı. Toyota’nın pazardan daha fazla pay almaya başladığı da dikkat çekti.

