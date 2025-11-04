Honda’dan kullanıcıya kasım ayı darbesi! Sadece iki modelde zam yok (Kasım 2025 Honda fiyat listesi)

Honda Jazz 2025 modelinde sadece hibrit motor yer alıyor. Şehir içi kullanım için geliştirilmiş kompakt bir hatchback olan Jazz, 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte çalışıyor. Hibrit sistemi düşük bir yakıt tüketiminin yanı sıra sessiz bir sürüş konforu da sunuyor. Yapılan optimizasyonlar sayesinde teknolojik sistemleri de entegre edilen bu model çarpışma önleme asistanı, adaptif hız sabitleyici ve şerit takibi gibi sistemlerle konforla birlikte güvenli bir sürüş keyfinin kapılarını açıyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde ise Honda Jazz şehir içi kullanım için verimli ve fonksiyonel bir seçenek halini alıyor.