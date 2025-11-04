Honda’dan kullanıcıya kasım ayı darbesi! Sadece iki modelde zam yok (Kasım 2025 Honda fiyat listesi)

Kategoriler
Honda kasım ayı fiyat listesine ilişkin tüm meraklar sona erdi. Japon devi yeni yıl öncesinde yaptığı güncellemelerle Türkiye’de satışa çıkan araçlarının yeni fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Ancak Honda’nın yeni fiyat listesi kullanıcının canını biraz sıktı. Zira kasım ayında sadece iki modelde zam yok. Peki, Honda’nın en çok tercih edilen modellerinden Civic’in sıfır kilometre fiyatı ne kadar oldu? İşte Kasım ayı Honda fiyat listesi.
Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Honda Kasım ayı fiyat listesini paylaştı. Araç almayı planlayan pek çok kişi yılbaşındaki hareketlilikten faydalanmayı beklerken Japon otomotiv devinin yaptığı zamlar hayal kırıklığına yol açtı. Gerçekleşen zamlarla birlikte Honda’nın en popüler araçlarından biri olan Civic fiyatıyla konuşulmaya başlandı. İşte model model, Kasım ayı Honda fiyat listesi.
Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Honda Jazz 2025 modelinde sadece hibrit motor yer alıyor. Şehir içi kullanım için geliştirilmiş kompakt bir hatchback olan Jazz, 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte çalışıyor. Hibrit sistemi düşük bir yakıt tüketiminin yanı sıra sessiz bir sürüş konforu da sunuyor. Yapılan optimizasyonlar sayesinde teknolojik sistemleri de entegre edilen bu model çarpışma önleme asistanı, adaptif hız sabitleyici ve şerit takibi gibi sistemlerle konforla birlikte güvenli bir sürüş keyfinin kapılarını açıyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde ise Honda Jazz şehir içi kullanım için verimli ve fonksiyonel bir seçenek halini alıyor.
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
SUV severlerin gözdesi olan Honda HR-V, klasik arazi araçlarından ziyade şehir odaklı kullanımlar için tasarlandı. Ülkemizde sadece hibrit motor seçeneği ile kullanıcının karşısına çıkan model hem sahip olduğu donanımlar hem de sunduğu pratik kullanımla gönülleri fethediyor. Bir SUV olarak beklentileri fazlasıyla karşılayan Honda HR-V ferah iç mekanı ve yüksek oturma pozisyonu ile eğlenceli yolculuklar vadediyor. Genel olarak bakıldığında ise işlevsellik, tasarım ve hibrit motor verimliliği ilse kompakt SUV sınıfının gözde modelleri arasında yer alıyor.
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Honda Civic sahip olduğu özelliklerle hiçbir tanıtıma ve reklama gerek kalmadan halkın en çok sevdiği otomobiller arasında yer aldı. Yıllar boyunca hiç eskimeden yollarda görmeye devam ettiğimiz model bundan sonra da yine piyasada olmaya devam edecek. Yüksek teknolojik özelliklerinin yanı sıra şık tasarımı ve sağlam motoru Honda Civic’i popüler kılsa da fiyatı bakımından hayranlarını üzüyor.
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2025 Honda Type R, 2.0 litrelik turbo VTEC motoru 315 beygir gücü ve yaklaşık 420 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzımanla dikkat çekiyor. Önden çekişli hot-hatch sınıfında performans odaklı sürücülerin beğenisini toplayan Honda Type R Sert süspansiyon yapısı, sınırlı kaymalı diferansiyel ve gelişmiş aerodinamiği sayesinde yüksek yol tutuş özelliği sunuyor. Gösterişli gövdesiyle beğeni toplayan model pist ruhunu yola taşıyan iddialı bir seçenek olarak tanımlanıyor.
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 6.150.000 TL
Honda CR-V modeli en üst düzey özelliklerle donatılırken özellikle geniş aileler için ideal bir model olarak öne çıkıyor. Honda'nın en gelişmiş güvenlik teknolojilerinin yer aldığı model 2.0 litrelik benzinli motoru destekleyen hibrit ünite, 184 PS güç üretiyor ve 4 tekerden çekiş imkânı sunuyor. Ayrıca Honda CR-V 579 litrelik bagaj hacmi ile de beğeni topluyor.