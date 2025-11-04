Honda’dan kullanıcıya kasım ayı darbesi! Sadece iki modelde zam yok (Kasım 2025 Honda fiyat listesi)

Menü Kapat
Honda kasım ayı fiyat listesine ilişkin tüm meraklar sona erdi. Japon devi yeni yıl öncesinde yaptığı güncellemelerle Türkiye’de satışa çıkan araçlarının yeni fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Ancak Honda’nın yeni fiyat listesi kullanıcının canını biraz sıktı. Zira kasım ayında sadece iki modelde zam yok. Peki, Honda’nın en çok tercih edilen modellerinden Civic’in sıfır kilometre fiyatı ne kadar oldu? İşte Kasım ayı Honda fiyat listesi.

2
honda kasim ayi fiyat listesi

Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Honda Kasım ayı fiyat listesini paylaştı. Araç almayı planlayan pek çok kişi yılbaşındaki hareketlilikten faydalanmayı beklerken Japon otomotiv devinin yaptığı zamlar hayal kırıklığına yol açtı. Gerçekleşen zamlarla birlikte Honda’nın en popüler araçlarından biri olan Civic fiyatıyla konuşulmaya başlandı. İşte model model, Kasım ayı Honda fiyat listesi.

3

HONDA FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

Model  Ekim      Başlangıç Fiyatı  Kasım Başlangıç Fiyatı

  • Jazz e:HEV          1.695.000 TL         1.730.000 TL
  • HR-V e:HEV        2.285.000 TL         2.330.000 TL
  • Civic                     2.315.000 TL         2.360.000 TL
  • Type-R               5.382.000 TL          5.490.000 TL
  • CR-V e:HEV        6.150.000 TL        6.150.000 TL

4

HONDA JAZZ FİYAT LİSTESİ  - KASIM 2025

Motor-Yakıt                                    Donanım-Şanzıman       Fiyat

  • 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit            Elegance, Otomatik        1.730.000 TL
  • 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit            Crosstar, Otomatik         1.875.000 TL

5

Honda Jazz 2025 modelinde sadece hibrit motor yer alıyor. Şehir içi kullanım için geliştirilmiş kompakt bir hatchback olan Jazz, 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte çalışıyor. Hibrit sistemi düşük bir yakıt tüketiminin yanı sıra sessiz bir sürüş konforu da sunuyor. Yapılan optimizasyonlar sayesinde teknolojik sistemleri de entegre edilen bu model çarpışma önleme asistanı, adaptif hız sabitleyici ve şerit takibi gibi sistemlerle konforla birlikte güvenli bir sürüş keyfinin kapılarını açıyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde ise Honda Jazz şehir içi kullanım için verimli ve fonksiyonel bir seçenek halini alıyor.

6

HR-V FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

Motor-Yakıt                    Donanım-Şanzıman         Fiyat

  • 1.5L e:HEV, Hibrit             Elegance, Otomatik        2.330.000 TL
  • 1.5L e:HEV, Hibrit             Advance, Otomatik        2.670.000 TL
  • 1.5L e:HEV, Hibrit             Style+, Otomatik             2.950.000 TL

7

SUV severlerin gözdesi olan Honda HR-V, klasik arazi araçlarından ziyade şehir odaklı kullanımlar için tasarlandı. Ülkemizde sadece hibrit motor seçeneği ile kullanıcının karşısına çıkan model hem sahip olduğu donanımlar hem de sunduğu pratik kullanımla gönülleri fethediyor. Bir SUV olarak beklentileri fazlasıyla karşılayan Honda HR-V ferah iç mekanı ve yüksek oturma pozisyonu ile eğlenceli yolculuklar vadediyor. Genel olarak bakıldığında ise işlevsellik, tasarım ve hibrit motor verimliliği ilse kompakt SUV sınıfının gözde modelleri arasında yer alıyor.

8

HONDA CİVİC FİYAT LİSTESİ- KASIM 2025

           Motor-Yakıt                                              Donanım-Şanzıman            Fiyat

  • 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli             Elegance+, Otomatik          2.360.000 TL
  • 1.5L VTEC Turbo ECO, Benzinli             Executive+, Otomatik         2.690.000 TL
  • 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli         Elegance+, Otomatik         2.360.000 TL
  • 1.5L VTEC Turbo Benzin, Benzinli         Executive+, Otomatik        2.690.000 TL

9

Honda Civic sahip olduğu özelliklerle hiçbir tanıtıma ve reklama gerek kalmadan halkın en çok sevdiği otomobiller arasında yer aldı. Yıllar boyunca hiç eskimeden yollarda görmeye devam ettiğimiz model bundan sonra da yine piyasada olmaya devam edecek. Yüksek teknolojik özelliklerinin yanı sıra şık tasarımı ve sağlam motoru Honda Civic’i popüler kılsa da fiyatı bakımından hayranlarını üzüyor.

10

HONDA TYPE-R FİYAT LİSTESİ - KASIM 2025

Motor-Yakıt                                    Donanım-Şanzıman       Fiyat

  • 2.0L VTEC Turbo, Benzinli             Type-R, Manuel                5.490.000 TL

11

2025 Honda Type R, 2.0 litrelik turbo VTEC motoru 315 beygir gücü ve yaklaşık 420 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzımanla dikkat çekiyor. Önden çekişli hot-hatch sınıfında performans odaklı sürücülerin beğenisini toplayan Honda Type R Sert süspansiyon yapısı, sınırlı kaymalı diferansiyel ve gelişmiş aerodinamiği sayesinde yüksek yol tutuş özelliği sunuyor. Gösterişli gövdesiyle beğeni toplayan model pist ruhunu yola taşıyan iddialı bir seçenek olarak tanımlanıyor.

12

HONDA CR-V FİYAT LİSTESİ  - KASIM 2025

Motor-Yakıt                      Donanım-Şanzıman       Fiyat

2.0L e:HEV, Hibrit             Advance, Otomatik        6.150.000 TL

13

Honda CR-V modeli en üst düzey özelliklerle donatılırken özellikle geniş aileler için ideal bir model olarak öne çıkıyor. Honda'nın en gelişmiş güvenlik teknolojilerinin yer aldığı model 2.0 litrelik benzinli motoru destekleyen hibrit ünite, 184 PS güç üretiyor ve 4 tekerden çekiş imkânı sunuyor. Ayrıca Honda CR-V 579 litrelik bagaj hacmi ile de beğeni topluyor.

