Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Adana'da feci olay! İnşaat iskeleti düştü: Ölü ve yaralı var

Son dakika haber: Adana'da bir binanın inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Adana'da feci olay! İnşaat iskeleti düştü: Ölü ve yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
11:44
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
11:44

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatı devam eden 10 katlı binada işçilerden Siracettin Demirkıran (53) ve İbrahim Gülşen'in (45) bulunduğu iskele, çatı katındaki taşıyıcı sistemin yerinden sökülmesi sonucu zemine çakıldı.

Feci kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, işçilerden Demirkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

DİĞER İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Gülşen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirkıran'ın cenazesi, polislerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#inşaat kazası
#Işçi Ölümü
#Adana Seyhan
#Yaşam
