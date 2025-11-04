Adana'da feci olay! İnşaat iskeleti düştü: Ölü ve yaralı var

Kategoriler
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatı devam eden 10 katlı binada işçilerden Siracettin Demirkıran (53) ve İbrahim Gülşen'in (45) bulunduğu iskele, çatı katındaki taşıyıcı sistemin yerinden sökülmesi sonucu zemine çakıldı.
Feci kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, işçilerden Demirkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Durumu ağır olan Gülşen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirkıran'ın cenazesi, polislerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.