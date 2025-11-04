Yakalanmamak için evini ateşe verdi!

Ula ilçesindeki Gökova Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin eve baskın düzenlemek için harekete geçti. Evde bulunan şüpheli şahıs jandarmaları görünce evini ateşe verdiği iddia edildi. Bir anda alevlerin kapladığı eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken kaçan şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.