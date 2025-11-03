29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübü yangını davasında ara karar

Beşiktaş'ta geçen yıl 2 Nisan'da Masquerade isimli kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne ilişkin, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu dördü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, dört tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Bugün görülen davada tutuklu dört sanığın tutukluluk hallerinin sürmesine karar verildi.

Dava 22 Aralık 2025 tarihine ertelendi.