Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübü yangını davasında ara karar

Beşiktaş'ta 29 insanın hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davada tüm tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin sürmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 22 Aralık'ta gerçekleşecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübü yangını davasında ara karar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 15:13

'ta geçen yıl 2 Nisan'da Masquerade isimli kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne ilişkin, sahiplerinin de aralarında bulunduğu dördü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübü yangını davasında ara karar

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, dört tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübü yangını davasında ara karar

ARA KARAR AÇIKLANDI

Bugün görülen davada tutuklu dört sanığın tutukluluk hallerinin sürmesine karar verildi.

Dava 22 Aralık 2025 tarihine ertelendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Palandöken'de yangın paniği! Gece yarısı bir anda alev aldı
ETİKETLER
#yangın
#beşiktaş
#tutuklama
#mahkeme
#iş yeri
#yargılama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.