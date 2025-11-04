Ankara Mamak su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? 4 Kasım Etimesgut, Çankaya Polatlı su kesintisi yaşanıyor

Bugün Ankara'nın Etimesgut, Polatlı, Çankaya ve Mamak ilçelerine bağlı bazı mahallelerde arıza kaynaklı su kesintisi meydana geldi. Sabah erken saatlerde başlayan su kesintilerinin ne zaman sona ereceği gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından Ankara Mamak su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 4 KASIM?

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Duralialıç, Akşemsettin ve Boğaziçi mahallelerinin üst kotlarınnda su kesintisi yaşanıyor. Vana arızasından dolayı yaşanan su kesintisi saat 10.30 civarında başladı. ASKİ suların üst kotlara saat 18.00'den itibaren tekrardan ulaşacağını bildirdi.

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 KASIM

Ankara'nın Polatlı, Çankaya ve Etimesgut ileçlerinde de su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından su kesintilerinin detayları ve ne zaman sona ereceği açıklandı.

Polatlı su kesintisi:

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattında arıza meydana geldi. Sabah saat 08.45 sıralarında başlayan arıza nedeniyle İstiklal Mahallesi'nin bir kısmına su verilemiyor. Yaşanan arızanın saat 15.00 civarında giderilmesi bekleniyor.

Çankaya su kesintisi:

Çankaya'nın ise Beytepe Mahallesi'ne bağlı 1812, 1803, 1810 ve 1809 sokaklarında su kesintisi meydana geldi. ASKİ tarafından arıza kaynaklı kesintinin saat 16.30'da sona ereceği belirtildi.

Etimesgut su kesintisi:

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Etimesgut Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi saat 15.00'da sona erecek.