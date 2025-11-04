Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba gündem olan fotoğraf hakkında konuştu

Sinem Ünsal ile başrolünde yer aldığı Uzak Şehir ile adından sıkça ettiren Ozan Akbaba, katıldığı ödül töreninde hem oyuncu arkadaşlarına övgü yağdırdı hem de takipçilerini aydınlattı. Geçtiğimiz gün kendisine tıpatıp benzeyen kişinin figüranı olduğu iddialarını yalanlayan oyuncu, "yapay zeka" dedi.

OZAN AKBABA'YA BİREBİR BENZERLİK YAPAY ZEKA ÇIKTI

Sosyal medyada ortaya atılan görüntüde, Ozan Akbaba'ya neredeyse birebir benzeyen bir kişinin bir otobüsün önünde oturduğu anlar yer alıyordu. Oyuncunun takipçileri, karedeki benzerliğe "Bu kadar benzerlik olur mu?", "Bu nasıl bir kare" gibi yorumlar yaptı.

OZAN AKBABA YAPAY ZEKA KURBANI OLDU

Gündem olan kareye ilişkin ilk açıklamayı ilk olarak Ozan Akbaba yaptı. Oyuncu, önceki gün görüntülendiğinde konuya dair "O haberi ben de gördüm. Milletin işi gücü yok, yapay zekâyla bir şeyler üretip sonra da 'Bu Ozan'ın dublörüymüş' diye ortaya atıyorlar" dedi.