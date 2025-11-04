Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba gündem olan fotoğraf hakkında konuştu

Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakteriyle yer alan Ozan Akbaba, geçtiğimiz günlerde figüranı diyerek kendisine tıpatıp benzeyen kişinin paylaşıldığı fotoğraf karesi hakkında konuştu. Ozan Akbaba, fotoğrafın gerçek olmadığını ve yapay zekayla hazırlandığını belirtti.

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba gündem olan fotoğraf hakkında konuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
11:23
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
11:23

Sinem Ünsal ile başrolünde yer aldığı Uzak Şehir ile adından sıkça ettiren , katıldığı ödül töreninde hem oyuncu arkadaşlarına övgü yağdırdı hem de takipçilerini aydınlattı. Geçtiğimiz gün kendisine tıpatıp benzeyen kişinin figüranı olduğu iddialarını yalanlayan oyuncu, "" dedi.

OZAN AKBABA'YA BİREBİR BENZERLİK YAPAY ZEKA ÇIKTI

Sosyal medyada ortaya atılan görüntüde, Ozan Akbaba'ya neredeyse birebir benzeyen bir kişinin bir otobüsün önünde oturduğu anlar yer alıyordu. Oyuncunun takipçileri, karedeki benzerliğe "Bu kadar benzerlik olur mu?", "Bu nasıl bir kare" gibi yorumlar yaptı.

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba gündem olan fotoğraf hakkında konuştu

OZAN AKBABA YAPAY ZEKA KURBANI OLDU

Gündem olan kareye ilişkin ilk açıklamayı ilk olarak Ozan Akbaba yaptı. Oyuncu, önceki gün görüntülendiğinde konuya dair "O haberi ben de gördüm. Milletin işi gücü yok, yapay zekâyla bir şeyler üretip sonra da 'Bu Ozan'ın dublörüymüş' diye ortaya atıyorlar" dedi.

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba gündem olan fotoğraf hakkında konuştu
