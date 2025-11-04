TOGG lider olurken Tesla sıfır çekti: Ekim 2025'te en çok satan elektrikli otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye'de Ekim 2025 döneminde en çok satılan elektrikli otomobillere ilişkin detaylı bir rapor yayınladı. Açıklanan verilere göre yerli otomobil TOGG, satış listesinin hem marka hem de model bazında zirvesinde konumlandı.

TOGG sedan modeli T10F, geçtiğimiz ay 2 bin 532 adetlik satış rakamına ulaşarak Türkiye'de Ekim 2025'in en çok satılan elektrikli otomobili oldu. SUV versiyonu T10X ise 1.623 adetlik satışla listenin ikinci sırasına yerleşti.

Marka bazında bakıldığında ise TOGG ekim ayında toplam 4 bin 155 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

Yerli otomobilin başarısı, yılın ocak-ekim dönemini kapsayan verilerde de kendini gösterdi. TOGG ilk 10 ayda toplam 27 bin 480 adet elektrikli otomobil satarak liderliği ele geçirdi. İkinci sırada ise 27 bin 420 adet satış rakamına ulaşan Tesla yer aldı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER (EKİM 2025)

Raporda TOGG'un yanı sıra KG Mobility, Mini, Kia ve BYD gibi birçok farklı markanın modelleri de yer aldı. Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesinin ilk 10 sırası şu şekilde sıralandı:

TOGG T10F (2 bin 532 adet)

TOGG T10X (1.623 adet)

KG Mobility Torres (1.046 adet)

Volvo EX30 (870 adet)

Kia EV3 (841 adet)

Opel Frontera (625 adet)

Fiat Grande Panda (606 adet)

Mini Countryman (602 adet)

BYD Atto 3 (583 adet)

Citroën C3 (571 adet)

Türkiye elektrikli otomobil pazarında geçen ay Tesla hiçbir model satmadı. ABD'li marka, önceki aylarda TOGG'u da geçerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Ancak tablo artık değişmiş durumda.