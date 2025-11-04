Araç alacaklar dikkat! 10 yılın rekoru kırıldı: İşte en çok satılan otomobil

SUV OTOMOBİLLER GÖZDE

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,2 pay, 518 bin 550 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,6 pay ve 188 bin 167 adet satış ile sedan, yüzde 14,2 pay ve 118 bin 711 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.