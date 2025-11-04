Menü Kapat
Araç alacaklar dikkat! 10 yılın rekoru kırıldı: İşte en çok satılan otomobil

Kasım 04, 2025 11:04
1
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışları 148 bin 304 adetle yüzde 17,8 pay aldı.

2
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti.

3
Otomobil satışları

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 10,98 oranında artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,23 artarak 210 bin 414 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Ekim ayında yüzde 19,40, otomobil pazarı yüzde 19,87, hafif ticari araç pazarı yüzde 17,78 oranında arttı.

4
otomobil

2025 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ekim ayına göre yüzde 19,40 artarak 116 bin 149 adet oldu. 2025 Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 17,78 artarak 25 bin 454 adet oldu.

5
otomobil

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 61,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,7 arttı.

6
Otomobil pazarı segmentlere göre

PAZARIN YÜKÜ A-B-C SEGMENTİNDE

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 465.750 adetle yüzde 55,9 pay, B segmenti otomobiller 220 bin 795 adetle yüzde 26,5 pay aldı.

7
SUV OTOMOBİLLER GÖZDE

SUV OTOMOBİLLER GÖZDE

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,2 pay, 518 bin 550 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,6 pay ve 188 bin 167 adet satış ile sedan, yüzde 14,2 pay ve 118 bin 711 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

8
HİBRİT OTOMOBİLLER YÜKSELİYOR

HİBRİT OTOMOBİLLER YÜKSELİYOR

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 393 bin 399 adetle yüzde 47,2 pay, hibrit otomobil satışları 219 bin 729 adetle yüzde 26,4 pay, elektrikli otomobil satışları 148 bin 304 adetle yüzde 17,8 pay ve dizel otomobil satışları 64 bin 801 adetle yüzde 7,8 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 149 adetle yüzde 0,9 pay aldı.
 

9
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 96,8 artarak yüzde 13,6 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 186,1 artarak yüzde 4,2 pay aldı.
 

10
MOTOR HACMİNE GÖRE ARAÇLAR

MOTOR HACMİNE GÖRE ARAÇLAR

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8 azalarak yüzde 34,2 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 17,1 azalarak yüzde 20,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 1,1 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 23,1 artarak yüzde 0,2 pay aldı.
 

11
Otomatik şanzımanlı otomobiller

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 785 bin 559 adetle yüzde 94,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 47 bin 823 adetle yüzde 5,7 pay aldı.

12
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 74,7 pay ve 157 bin 243 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9,5 pay ve 20 bin 45 adetle 2’nci sırada yer aldı.

13
EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA ŞÖYLE:

EKİM AYINDA EN ÇOK SATAN İLK 10 MARKA ŞÖYLE:

Volkswagen 13 bin 509 adet
Renault: 12 bin 405 adet
Fiat: 11 bin 173 adet
Ford: 9 bin 347 adet
Toyota: 8 bin 613 adet
Opel: 6 bin 905 adet
Citroen: 6 bin 581 adet
Peugeot: 6 bin 564 adet
Hyundai: 6 bin 302 adet
TOGG: 4 bin 155 adet

