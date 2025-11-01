Menü Kapat
TGRT Haber

Otomobil
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

Türkiye ikinci el araç piyasasında 1.4 milyon TL'lik bütçe, artık lüks kompakt SUV'ların ve D segmenti sedanların üst donanımlı, genç modellerine erişim sağlıyor. Uzmanlar, bu fiyat aralığında sizi yolda bırakmayacak, yüksek donanım, konfor ve düşük kilometre dengesini sunan 10 otomobili belirledi. İşte paranızın değerini koruyacak, prestijli ve sağlam tercihler.

1.4 Milyon TL'ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor
Serhat Yıldız
01.11.2025
01.11.2025
piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen, 1.4 milyon TL bandı, alıcılara ikinci el pazarının en genç ve en teknolojik modellerinden bazılarını seçme imkanı tanır. Bu bütçe, sadece temel ulaşım ihtiyacını değil, aynı zamanda yüksek konfor, güncel güvenlik donanımları ve güçlü motor performansı beklentisini de karşılar. Bu aralık, genellikle 2020-2023 model yılları arasındaki popüler ve sedanların en üst donanım paketlerine ulaşma şansı verir. Bir otomobilin sadece fiyata uygun olması yetmez; aynı zamanda piyasada talep görmesi ve uzun vadede sizi tamirhane masraflarıyla yormaması da gerekir.

1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

PREMİUM SINIFA YAKIN GENÇ MODELLER

1.4 milyon TL'lik bütçe, bir önceki segmente göre daha yüksek donanım ve daha düşük kilometre imkanı sunar. Alıcılar, artık C segmenti kompaktlardan, genç Kompakt SUV (C-SUV) ve hatta bazı durumlarda Premium Kompakt modellere geçiş yapabilirler. Bu fiyatta aranması gereken en önemli özellikler:

  • Güncel Teknoloji: Geri görüş kamerası, dokunmatik multimedya, dijital gösterge paneli gibi özelliklerin standart olması.
  • Tercihen Hibrit Seçenekler: Yakıt ekonomisi ve modernliği birleştiren hibrit modellerin genç (2020 ve sonrası) versiyonlarına erişim.

  • Yüksek Likidite: Satarken değerini kolay koruyabilmesi.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

PİYASANIN EN ÇOK ÖNERİLEN VE SORUNSUZ 10 OTOMOBİLİ

Uzmanların güvenilirlik, teknoloji ve piyasa likiditesi açısından bu bütçeye en çok önerdiği 10 model şunlardır:

  • 1. Hybrid (2020 - 2022 Model Yılları): Bu bütçenin en rasyonel ve sağlam tercihlerinden biri. 2020-2022 model yılları arasındaki az kilometreli, üst donanım paketli (Flame X-Pack veya Passion) hibrit versiyonları hedeflenmelidir. Yüksek yakıt verimliliği, Toyota'nın bilinen arıza yapmama garantisi ve üstün ikinci el değeri sayesinde değerini korur.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

  • 2. Volkswagen Tiguan (2018 - 2020 Highline Donanım): C-SUV segmentinde Alman mühendisliği ve prestij arayanlar için en güçlü seçenektir. Bu bütçeyle, 1.4 TSI veya 1.6 TDI motorlu, üst donanım Highline paketlerine ulaşılabilir. VW'nin yüksek kalitesi ve geniş iç mekanı, onu popüler bir aile aracı yapar.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

  • 3. Skoda Kodiaq (2018 - 2020 Style veya Prestij): Büyük SUV isteyen ancak lüks markalara fazla ödeme yapmak istemeyenler için Kodiaq, müthiş bir Fiyat/Performans aracıdır. VW Tiguan ile aynı platformu paylaşır ancak daha geniş iç hacim ve bagaj sunar. 1.4 TSI veya 2.0 TDI motorlu versiyonları bu bütçede bulunabilir.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

  • 4. Peugeot 3008 (2019 - 2021 Allure veya GT Line): Tasarım ve donanımda beklentiyi yükselten 3008, bu bütçede üst donanım paketleriyle lüks bir his verir. 1.5 BlueHDi veya 1.6 PureTech motorlu otomatik versiyonları, Focu-Pit kokpiti ve zengin donanımıyla öne çıkar.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

  • 5. Kia Sportage (2020 - 2022 Dizel Otomatik): Kore markalarının son dönemdeki güvenilirliğini ve dinamik tasarımını yansıtan Sportage, 7 yıllık garantisiyle de öne çıkar. Bu bütçeyle 2020 ve sonrası dizel otomatik versiyonlarına ulaşmak, uzun süreli garanti avantajını sürdürme imkanı tanır.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

  • 6. Hyundai Tucson (2020 - 2022 Dizel veya Benzinli Otomatik): Sportage'ın platform ikizi olan Tucson, daha konfor odaklı bir sürüş sunar. 2020-2022 model yılları arasındaki Elit Plus gibi en donanımlı versiyonları, bu bütçeyle sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Geniş servis ağı ve uygun parça fiyatları, onu sorunsuz bir tercih yapar.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

  • 7. Renault Kadjar / Yeni Nesil Austral (Düşük Kilometreli): Kadjar'ın son, üst donanımlı versiyonları bu bütçede rahatlıkla bulunabilir. Alternatif olarak, eğer kilometre biraz yüksek tutulabilirse, daha güncel bir model olan Austral'ın giriş versiyonları da bu bandı zorlayabilir. Austral, daha yeni nesil teknolojisiyle dikkat çeker.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

  • 8. Mazda 3 Sedan (2019 - 2021 Üst Donanım): Farklı bir sürüş dinamizmi ve Japon kalitesi arayanlar için Mazda 3, eşsiz bir tercihtir. Gelişmiş Skyactiv motoru ve lüks algısı oluşturan iç mekanıyla öne çıkar. Piyasada diğerlerine göre daha az bulunur, ancak bilenler için sorunsuz bir alternatiftir.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

  • 9. Honda CR-V (2017 - 2019 Kasa): Daha büyük bir SUV arayan aileler için CR-V, sağlamlığı ve genişliği ile bilinir. Bu bütçeyle 1.5 VTEC Turbo benzinli, otomatik şanzımanlı versiyonlarına ulaşılabilir. Honda'nın geleneksel motor sağlamlığı, onu uzun ömürlü bir seçenek yapar.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

  • 10. Opel Insignia (2019 - 2021 Üst Donanım): D segmenti sedan konforu ve prestiji isteyenler için Insignia, bu bütçenin en şık seçeneklerinden biridir. 1.5 veya 1.6 dizel otomatik versiyonlarının üst donanımlı (Elite, Excellence) modelleri, uzun yol konforu ve zengin donanım sunar.

    1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor

1.4 milyon TL bandında alınacak otomatik şanzımanlı araçların (DSG, EDC, DCT), önceki sahibi tarafından bakımlarının aksatılıp aksatılmadığı hayati önem taşır.

Yetkili Servis Kayıtları: Tercihen yetkili servis geçmişi olan araçları seçin. Tüm periyodik bakımların zamanında yapıldığından emin olun.

Ekspertiz Şartı: Satın almadan önce mutlaka profesyonel, bağımsız bir oto ekspertiz raporu alın. Motor, şanzıman ve kaporta durumu, değer kaybının önüne geçmek için kritik verilerdir.

1.4 Milyon TL’ye sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! Bu modeller hem sorunsuz hem az yakıyor
#Otomobil
#suv
#SEDAN
#ikinci el araba
#Toyota Corolla
#Volkswagen Tiguan
#Skoda Kodiaq
#Otomobil
