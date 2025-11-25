İkinci el otomobilde şok fiyat düşüşü! Enflasyon ve dövizin gerisinde kaldı

2024 MODEL ARAÇLARIN FİYATI DÜŞÜYOR

Büyük ilgi uyandıran raporda yer alan bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizi ise tüm yaş grubundaki otomobillerde hareketliliğin devam ettiği görülüyor.

2019 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 407 bin TL,

2020 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 611 bin TL,

2021 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 616 bin TL,

2022 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 785 bin TL,

2023 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 943 bin TL olarak görülüyor.

Araştırmada ortaya çıkan bir detay daha dikkat çekti. Tüm otomobil sınıflarında fiyatlar aylık ve yıllık bazda daha ılımlı bir yükselişe imza attı. Radikal değişikliklerin yaşanmadığı otomotiv piyasasında yıllık fiyat değişimi en yüksek yüzde 26 ile B sınıfında, en düşük yüzde 21,5 ile E sınıfında gerçekleşti.