15°
İkinci el otomobilde şok fiyat düşüşü! Enflasyon ve dövizin gerisinde kaldı

1
Yılbaşı yaklaşırken, otomobil dünyasında da hareketlilik arttı. Bayiiler sıfır otomobilde kampanyaları art arda sıralarken, yapılan reel indirimlerin yanı sıra faiz indirimleri ve uzun vadeli taksitler de satış payını güçlendiriyor. Diğer yandan ikinci el otomobilde fiyatlarda aylık olarak bir düşüş görülmese bile 2024’ün aynı ayına bakıldığında gerileme olması dikkatlerden kaçmıyor.

Resmi kurumlardan paylaşılan verilere göre 2025 Ekim ayında sıfır otomobil satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu gelişme ikinci el araç sektöründe de hareketliliğin kapılarını araladı. Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalara göre ikinci el araçta düşük kilometreli otomobil talebi artarken fiyatlarda ise daha olumlu bir hava hakim.

Geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve ikinci el araç ticaretinde ciddi bir hacme sahip olan sahibinden.com sitesi bir iş birliğine imza attı. Ortak yürütülen çalışmada 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporu çıkarıldı. Bu rapora göre ise otomobil piyasasındaki reel fiyatlar alıcıya avantaj sağlıyor.

Ekim ayı verileri incelenerek hazırlanan raporda ikinci el piyasasının genel durumu analiz edildi. Buna göre reel fiyatların eylül ayında göre aynı kalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında gerilediği görüldü.

2024 MODEL ARAÇLARIN FİYATI DÜŞÜYOR

Büyük ilgi uyandıran raporda yer alan bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizi ise tüm yaş grubundaki otomobillerde hareketliliğin devam ettiği görülüyor.

  • 2019 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 407 bin TL,
  • 2020 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 611 bin TL,
  • 2021 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 616 bin TL,
  • 2022 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 785 bin TL,
  • 2023 modellerde ortalama fiyatlar 1 milyon 943 bin TL olarak görülüyor.

Araştırmada ortaya çıkan bir detay daha dikkat çekti. Tüm otomobil sınıflarında fiyatlar aylık ve yıllık bazda daha ılımlı bir yükselişe imza attı. Radikal değişikliklerin yaşanmadığı otomotiv piyasasında yıllık fiyat değişimi en yüksek yüzde 26 ile B sınıfında, en düşük yüzde 21,5 ile E sınıfında gerçekleşti.

Yıllık fiyat değişimlerinin geneline bakıldığında ise

C sınıfında değişim yüzde 25,4,

D sınıfında değişim ise yüzde 24 oldu.

Fiyat aralığına bakıldığında ise

B sınıfında ortalama fiyatlar 717 bin 211 TL,

C sınıfında ortalama fiyatlar 960 bin 603 TL,

D sınıfında ortalama fiyatlar 1 milyon 379 bin TL ve

E sınıfında ortalama fiyatlar 2 milyon 245 bin TL oldu.

Benzinli araçlarda yıllık fiyat değişimi yüzde 20,9,

Benzin ve LPG’li araçlarda yıllık fiyat değişimi yüzde 16,6

Dizel araçlarda yıllık fiyat değişimi yüzde 18,4,

Hibrit araçlarda yıllık fiyat değişimi yüzde 13,9

Elektrikli araçlarda ise yıllık fiyat değişimi yüzde 14,3 oldu.

VAVACARS’IN RAPORU DİKKAT ÇEKTİ

Online ikinci el platformları arasında yer alan VavaCars da, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ekim 2025 sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırlanan rapora göre, yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki aydaki yükselişi yüzde 23,09 oranında oldu.

Yapılan araştırmaya göre aynı dönem içinde

Enflasyon yüzde 32,87

Dolar yüzde 22,6

Euro ise yüzde 30,5 oranında yükseldi.

Yılın ilk 10 ayında bakıldığında ise ikinci el araç fiyatlarının sadece yüzde 18,2 oranında yükseldiği görüldü. Yine aynı dönemde  

Enflasyon yüzde 28,6,

Dolar yüzde 18,7 ve

Euro yüzde 31,9 oranında yükseldi. Tüm bu verilere bakıldığında ise ikinci el araç fiyatlarının yükseliş oranının hem enflasyon hem de dövizdeki yükselişin geride kalması dikkat çekti.

