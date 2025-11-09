Kasım ayı geldi, sıfır otomobil fiyatları güncellendi! Clio'dan Egea'ya Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri

SUV VE ÜST SEGMENTTE DURUM: YÜKSELEN FİYATLARA RAĞMEN TALEP VAR

Daha geniş araç arayanlar için SUV ve C segmentinde de bazı uygun başlangıç fiyatları bulunuyor:

Renault Duster: SUV segmentinde uygun fiyatlı bir başlangıç arayanlar için Renault Duster, 1.745.000 TL ’den başlıyor. Duster, sağlamlığı ve arazi kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Seat Leon: C segmenti hatchback'lerin sportif temsilcisi Seat Leon, 2.151.000 TL ’den başlayan fiyatıyla listede yer alıyor.

Honda Civic: Sedan segmentinin güçlü oyuncusu Honda Civic, 2.360.000 TL’den başlayan fiyatıyla listede yer alıyor. Honda'nın güvenilirliği ve konforu, bu fiyat seviyesinde bile alıcı bulmasını sağlıyor.

Kasım 2025 fiyat listesi, Türkiye otomobil pazarında fiyat-performans dengesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. 1 milyon TL sınırındaki Fiat Egea, ilk kez araç alacaklar için hala en erişilebilir sıfır otomobil seçeneği olarak görülürken, diğer kompakt modeller de yükselen fiyatlara rağmen cazibesini koruyor. Alıcıların bu dönemde, düşük yakıt tüketimi ve servis kolaylığı sunan modellere yönelmesi bekleniyor.