Kasım ayı geldi, sıfır otomobil fiyatları güncellendi! Clio'dan Egea'ya Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri

Kasım 09, 2025 13:00
Kasım ayı geldi, sıfır otomobil fiyatları güncellendi! Clio'dan Egea'ya Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri

Otomobil piyasasında fiyatlar sürekli yükselirken, Kasım 2025 listesiyle birlikte sıfır araca en uygun fiyatlarla ulaşmanın yolları belli oldu. Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea Sedan, 1 milyon TL'nin altındaki fiyatıyla zirvedeki yerini korurken, ilk kez araç alacaklar için Hyundai, Kia ve Citroën gibi markaların en uygun modellerini mercek altına aldık.

Türkiye’de

Türkiye’de sıfır otomobil piyasası, döviz kuru, ÖTV oranları ve dönemsel kampanyaların etkisiyle her ay büyük bir hareketlilik yaşıyor. Kasım 2025 itibarıyla otomobil markaları yeni fiyat listelerini açıklarken, alıcıların en büyük hedefi, bütçeyi zorlamayacak en uygun fiyatlı sıfır otomobili bulmak oldu. Özellikle ilk kez araç alacak kullanıcılar için bu liste, piyasadaki en erişilebilir ve mantıklı seçenekleri sunması açısından büyük önem taşıyor. Fiat, Hyundai, Kia, Opel ve Citroën gibi markaların düşük segmentteki modelleri, fiyat-performans açısından oldukça dikkat çekici seçenekler sunuyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER LİSTESİ

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER LİSTESİ

Piyasa analizleri, sıfır araçlarda 1 milyon TL'lik psikolojik sınırın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı. İşte Kasım 2025 Türkiye'nin en uygun sıfır otomobil listesi ve güncel başlangıç fiyatları:

Citroën C3: Fransız şıklığını uygun fiyatla sunan Citroën C3, 1.375.000 TL’den başlayan fiyatıyla listede yer alıyor. Konforlu sürüşü ve canlı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Renault Clio

Renault Clio: B segmentinin en popüler modellerinden Renault Clio, 1.536.000 TL’den başlayan fiyatıyla listede yer alıyor. Şık tasarımı ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

5
Opel Corsa: Güvenilirliği ve sağlamlığıyla bilinen Opel Corsa, 1.390.000 TL’den başlayan fiyatıyla hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ekonomik bir seçenek sunuyor.

6
Fiat Egea: Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli Fiat Egea Sedan, fiyatını 999.900 TL'de tutarak, 1 milyon TL'nin altında kalan tek sıfır otomobil olma unvanını korudu. Egea, yerli üretim avantajı, düşük işletme maliyeti ve geniş servis ağıyla bu listenin zirvesinde yer alıyor.

7
Hyundai i10: Şehir içi kullanımın gözdesi Hyundai i10, 1.153.000 TL’den başlayan fiyatıyla listenin ikinci sırasında yer alıyor. Kompakt boyutları ve düşük yakıt tüketimi, onu ilk kez araç alacaklar için cazip bir seçenek yapıyor.

8
Kia Picanto: Hyundai i10 ile rekabet eden Kia Picanto, 1.260.000 TL’den başlayan fiyatıyla öne çıkıyor. Dinamik tasarımı ve şehir içi pratikliğiyle genç sürücülerin ilgisini çekiyor.

9
Suzuki Swift: Japon teknolojisini temsil eden Suzuki Swift, 1.585.000 TL’den başlayan fiyatıyla listede yer alıyor. Hibrit seçenekleri ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan Swift, özellikle Japon sağlamlığı arayanlar için iyi bir tercih.

10
SUV VE ÜST SEGMENTTE DURUM: YÜKSELEN FİYATLARA RAĞMEN TALEP VAR

SUV VE ÜST SEGMENTTE DURUM: YÜKSELEN FİYATLARA RAĞMEN TALEP VAR

Daha geniş araç arayanlar için SUV ve C segmentinde de bazı uygun başlangıç fiyatları bulunuyor:

  • Renault Duster: SUV segmentinde uygun fiyatlı bir başlangıç arayanlar için Renault Duster, 1.745.000 TL’den başlıyor. Duster, sağlamlığı ve arazi kabiliyetiyle öne çıkıyor.
  • Seat Leon: C segmenti hatchback'lerin sportif temsilcisi Seat Leon, 2.151.000 TL’den başlayan fiyatıyla listede yer alıyor.
  • Honda Civic: Sedan segmentinin güçlü oyuncusu Honda Civic, 2.360.000 TL’den başlayan fiyatıyla listede yer alıyor. Honda'nın güvenilirliği ve konforu, bu fiyat seviyesinde bile alıcı bulmasını sağlıyor.

Kasım 2025 fiyat listesi, Türkiye otomobil pazarında fiyat-performans dengesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. 1 milyon TL sınırındaki Fiat Egea, ilk kez araç alacaklar için hala en erişilebilir sıfır otomobil seçeneği olarak görülürken, diğer kompakt modeller de yükselen fiyatlara rağmen cazibesini koruyor. Alıcıların bu dönemde, düşük yakıt tüketimi ve servis kolaylığı sunan modellere yönelmesi bekleniyor.

