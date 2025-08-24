Kullananlar adeta “aşk” yaşıyor! 2025’in en çok sevilen otomobilleri belli oldu

Otomobil piyasasında başarı, artık sadece satış rakamlarıyla değil, aynı zamanda müşterilerin o markaya ve modeline duyduğu memnuniyet ve bağlılıkla da ölçülüyor. J.D. Power'ın APEAL (Otomotiv Performansı, Uygulaması ve Düzeni) gibi prestijli araştırmalar, bir otomobilin sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda sürücüsünde yarattığı heyecan, konfor ve duygusal bağ ile ne kadar sevildiğini ortaya koyuyor. 2025 yılı verileri, hem lüks hem de ana akım segmentte sahiplerinden tam not alan, en çok sevilen 10 otomobil modelini gözler önüne seriyor.

SADECE GÜVENİLİRLİK DEĞİL, DUYGUSAL BAĞ

J.D. Power'ın APEAL çalışmasına göre, bir otomobili "sevilen" yapan en önemli faktör, güvenilirlikten sonra gelen duygusal bağdır. Bu, aracın tasarımı, sürüş performansı, iç mekan konforu, teknolojisi ve kişiselleştirme özellikleriyle ne kadar bütünleştiği anlamına gelir. 2025 yılı raporları, sahiplerine bu duygusal bağı en çok hissettiren markaların ve modellerin öne çıktığını gösterdi.

2025'İN EN ÇOK SEVİLEN OTOMOBİL MODELLERİ BELLİ OLDU

İşte 2025 yılında sahipleri tarafından en çok sevilen ve tam not alan 10 otomobil modeli:

Porsche 911: Otomotiv dünyasının ikonik modellerinden Porsche 911, sürüş heyecanı ve performansı denince akla ilk gelen otomobillerden biridir. Sahipleri, aracın dinamik sürüşünden, tasarımından ve motor gücünden duydukları tatmini dile getirerek onu bu alanda zirveye taşıyor.

Tesla Model 3: Edmunds'un "2025 Yılının En İyi Elektrikli Otomobili" ödülünü alan Model 3, sahiplerini en çok memnun eden elektrikli otomobillerden biridir. Sahipleri, aracın teknolojik üstünlüğünden, otonom sürüş özelliklerinden ve yazılım güncellemeleriyle sürekli yenilenmesinden büyük memnuniyet duyuyor.

Honda Civic Hybrid: Edmunds'un "2025 Yılının En İyi Otomobili" olarak seçtiği Honda Civic Hybrid, sürüş dinamikleri, yakıt verimliliği ve güvenilirliğiyle öne çıkıyor. Sahipleri, aracın hem ekonomik hem de konforlu olmasından dolayı onu çok sevdiklerini belirtiyor.

Subaru Forester: Tüketici Raporları'nın (Consumer Reports) en çok önerdiği modellerden olan Subaru Forester, sahipleri tarafından özellikle sağlamlığı, güvenliği, pratikliği ve dört çeker sistemi sayesinde seviliyor. Özellikle zorlu hava ve yol koşullarında gösterdiği performans, sahiplerinde güven hissi yaratıyor.

Lexus ES: Lüks segmentin güvenilirlik simgesi olan Lexus ES, sahiplerini sunduğu konfor, sessiz sürüş deneyimi ve yüksek kaliteli iç mekan malzemeleriyle memnun ediyor. Arıza oranının düşük olması, uzun vadede sahiplerinin araca olan bağlılığını güçlendiriyor.

Toyota Grand Highlander Hybrid: Edmunds tarafından "2025 Yılının En İyi SUV'u" ödülünü alan Grand Highlander, geniş iç hacmi, aile dostu özellikleri ve hibrit motorunun yakıt verimliliği sayesinde sahiplerinden tam not alıyor.

BMW X6: J.D. Power'ın 2025 APEAL çalışmasında tüm otomobiller arasında en yüksek puanı alan bireysel model olan BMW X6, sahiplerinin aracın dış görünüşünden, sürüş performansından ve iç mekan kalitesinden duyduğu memnuniyetle öne çıkıyor.

Kia EV9: Edmunds'un "2025 Yılının En İyi Elektrikli SUV'u" ödülünü alan Kia EV9, geniş iç hacmi, modern tasarımı ve elektrikli motorunun sunduğu yüksek tork ile sahiplerine keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Mazda CX-50: Mazda'nın SUV modeli CX-50, sahipleri tarafından sürüş keyfi, şık tasarımı ve güvenilirliği nedeniyle oldukça seviliyor. Mazda'nın genel marka memnuniyetindeki yükselişin önemli bir parçasıdır.

Ford Maverick: Tüketici Raporları tarafından en iyi araçlar arasında gösterilen Ford Maverick, özellikle hibrit versiyonuyla yakıt ekonomisi ve çok yönlülüğü birleştirmesi sayesinde sahiplerini memnun ediyor.

SIRADIŞI LİDERLER VE DEĞİŞEN TÜKETİCİ TERCİHLERİ

2025 yılı müşteri memnuniyeti raporları, tüketicilerin artık sadece güvenilirliğe değil, aynı zamanda bir otomobilin kendilerine sunduğu deneyime ve duygusal bağa da büyük önem verdiğini gösteriyor. Hibrit ve elektrikli araçların listelerde yer alması, pazarın elektrifikasyona olan eğilimini de kanıtlıyor. Ancak, yeni çıkan bazı modellerin, karmaşık teknolojik sistemleri nedeniyle ilk dönemde memnuniyetsizlik yarattığı da belirtiliyor.

ÖMÜRLÜK AŞKIN FORMÜLÜ

En çok sevilen otomobili seçmek, aslında kendi kişisel tercihlerinizi ve ihtiyaçlarınızı anlamakla başlar. Bir otomobilin size ne hissettirdiğini, sürüş performansının sizin için ne kadar önemli olduğunu, teknolojiyi ne kadar sevdiğinizi ve en önemlisi, aracınızla aranızda nasıl bir bağ kurmak istediğinizi düşünerek, sizin için en doğru ve "en çok sevilen" otomobili bulabilirsiniz.