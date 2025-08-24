Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Galatasaray'a sitem etti! 'Antrenmana çıkmak istemedi'

Galatasaray’da forma giyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın geleceği hâlâ netleşmiş değil. Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, genç yıldızı kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunurken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

MİLLİ OYUNCUYA AVRUPA’DAN DA TALİP ÇIKTI

Barış Alper’in menajeri Tuncay Maldan, Beyaz TV’ye yaptığı açıklamada transfer sürecinin ayrıntılarını paylaştı:

“Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Barış'a talipler olmaya başladı. Sezon başında kulübe teklifler geldi. Barış Galatasaray'da devam etmek istedi. Devre arası teklifler yine geldi. 'Sezonu şampiyon olarak tamamlamamız gerekiyor, takımı yalnız bırakmak olmaz. Şampiyonluk dönemecinde ayrılık olmaz.' dedi. Yönetim de aynı şeyleri düşünüyordu. Devre arasında yönetimle görüştüğümüzde şampiyon olduktan sonra 'Barış'a kolaylık sağlayacağız, Barış'ın da aklına yatan teklif olursa kolaylık sağlayacağız.' dediler. Sezon sonunda yönetimle yaptığım görüşmede 'Barış için de mantıklı bir teklif gelirse' değerlendirebiliriz' dedim.”

TRANSFER SÜRECİNDEKİ BELİRSİZLİK

NEOM SC’nin ilgisini kulüpten duyduğunu belirten Maldan, şu sözlerle devam etti:

“NEOM yönetiminden bana ilgi kağıdı geldiği söylendi. Galatasaray Kulübü'nde duydum ve bu süreç başladı. İlk ilgi olduğunu yönetimden duydum ve süreç başladı. Bu 1 aylık süreç. O arada Barış çok da iyi 2 maç oynadı. Görüşmelerimiz ondan sonra devam etti. Çıkan rakamların hiçbiri doğru değil. İki kulüp anlaşmadan oyuncunun şartları ve menajerlik anlaşmalarının yapılma şansı var mı? Sadece kulüplerin arasında görüşmeler oldu. Biz sadece Erden Timur döneminde sözleşme uzattık. Sonrasında sözleşme uzatma olmadı.”

“BARIŞ’IN MORALİ BOZUK”

Barış Alper’in maaşıyla ilgili tartışmalara da açıklık getiren Maldan, mental yorgunluğun oyuncuya yansıdığını söyledi: “Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Barış'ın şartlarının düzeltilmesiyle ilgili talep geldi. Avrupa şampiyonasından sonra düzeltmeler oldu. Barış'ın maaşı bugün itibariyle 2 milyon euro. NEOM son teklife çıkamadı daha. Onlar aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelebilecek rekor teklif gelecektir diye düşünüyorum. Şu anda Barış'ın alacağı ücretle ilgili konuşulan çoğu şey yalan. Antrenmana çıkmamasıyla ilgili, Barış'ı tanıyanlar öyle bir karakteri olmadığını bilir. Burada antrenmana çıkmama sebebi transfer süreciyle ilgili diyorlar ama bu 1 aylık bir süreç. Morali bozuk. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi. Okan Hoca'dan izin istedi. Bu sürecin uzaması ve netleşmemesi Barış'ı mental olarak düşürdü. Her iki tarafında mutlu olacağı bir şey olsun. Tek isteğim bu. Kadro dışı diye bir şey yok.”