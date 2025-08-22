Pep Guardiola'dan Galatasaray'a Manuel Akanji cevabı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerine ulaşmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa için dünyaca ünlü yıldızların kapısı çalınıyor. Galatasaray, stoper rotasyonunu genişletmek adına İsviçreli oyuncuManuel Akanji'yi kadrosuna katmak istiyor.

GUARDIOLA'DAN GALATASARAY'A CEVAP

Manchester CityTeknik DirektörüPep Guardiola, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Akanji hakkındaki dedikodularla ilgili konuştu.

Katalan teknik adam, "Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O bizim oyuncumuz ve neler olacağını göreceğiz. Bence bir şeyler olacak ve hepimiz göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Galatasaray transferi bitirmeye yakın. Transferde 15 milyon sterlinlik bir bonservis ücreti karşılığında anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

AKANJI İDDİALARA CEVAP VERDİ

Manuel Akanjii transfere yönelik Fabrizio Romano'nun Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı. Yıldız oyuncu, Romano'nun sonrasında silinen paylaşımının altına "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" yazmıştı.