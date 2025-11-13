Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Otomobil sahipleri yandı! Kalkış hızına sınırlama geliyor

Çin, binek otomobillerin güvenliğini artırmak amacıyla, kalkışta 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresini yazılımsal olarak en az 5 saniyeye sabitleyen yeni bir ulusal düzenleme taslağı hazırladı. Kural, sürücü manuel olarak hızlı bir ayar seçmediği sürece elektrikli araçların varsayılan olarak yavaş kalkış yapmasını gerektirecek.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 09:46

Elektrikli otomobillerin yükselişiyle birlikte hız kavramı yeniden tanımlandı. Artık yalnızca süper spor otomobiller değil, sıradan aile sedanları bile kalkarken adeta nefes kesici bir ivmelenme sergileyebiliyor. Ancak Çin'de hazırlanan yeni araç standardı taslağı, otomotiv dünyasının bu göz alıcı gösterilerini sınırlamaya hazırlanıyor.

Carscoops'un haberine göre, Çin'in hazırladığı "Yollarda Çalışan Motorlu Taşıtlar için Teknik Şartnameler" başlıklı yeni taslak, her binek aracın çalıştırma anında 100 kilometre hıza ulaşma süresinin en az beş saniye olmasını zorunlu hale getiriyor. Sürücü, manuel olarak daha hızlı bir modu seçmedikçe araçlar bu yavaş kalkış ayarında çalışacak.

Otomobil sahipleri yandı! Kalkış hızına sınırlama geliyor

Yeni kural, Çin’in geniş kapsamlı bir ve sürüş davranışı reformunun parçası olarak görülüyor. Halihazırda yürürlükte bulunan GB 7258-2017 standardında herhangi bir hızlanma sınırlaması yer almıyordu. Taslağın 10.5.4 numaralı maddesi açıkça şöyle ifade ediliyor:

"Bir binek aracının her çalıştırılmasından sonra (otomatik motor çalıştırma-durdurma hariç), araç 100 km/s hızlanma süresinin 5 saniyeden az olmadığı bir durumda olmalıdır."

Otomobil sahipleri yandı! Kalkış hızına sınırlama geliyor

HIZLANMAYA YAZILIMSAL FREN GELİYOR

Teklif edilen düzenleme, performansı sınırlayan başlangıç modunun yazılım tabanlı bir sistemle çalışmasını öngörüyor. Uygulama, çoğu elektrikli araçta yer alan “Eco” sürüş moduna benzer biçimde, motor gücünü azaltarak ani hızlanmaları engelleyecek.

Sürücüler isterlerse manuel olarak daha hızlı bir moda geçebilecek, fakat her araç çalıştırıldığında yeniden seçim yapmak zorunda olacaklar.

Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan benzer sistemler yalnızca hız sınırı uyarısı şeklinde işliyor; yani sürücüyü bilgilendiriyor, ancak aracın performansına doğrudan müdahale etmiyor. Çin’de önerilen model ise doğrudan ivmelenmeyi sınırlayarak araçların kalkış davranışına etki edecek.

Otomobil sahipleri yandı! Kalkış hızına sınırlama geliyor

HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?

Yasa onaylanırsa, düzenleme tüm binek otomobilleri kapsayacak. İçten yanmalı motorlu, hibrit ya da tamamen elektrikli fark etmeksizin tüm araçlar başlangıçta bu hızlanma eşiğine tabi olacak. Ancak etkisi en çok yüksek performanslı elektrikli modellerde hissedilecek.

Bugün Çin yollarında adeta fırtına gibi esen Xiaomi SU7 Ultra (0–100 km/s: 1,98 sn), Zeekr 001 FR (2,02 sn), Tesla Model S Plaid (2,1 sn) ve BYD Yangwang U9 (2,36 sn) gibi modeller, taslak yürürlüğe girerse her çalıştırmada geçici olarak yavaş kalkmak zorunda kalacak. Bu araçların göz kamaştıran hızlanma değerleri yalnızca sürücünün manuel olarak daha güçlü modu seçmesiyle mümkün olacak.

