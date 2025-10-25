Sadece 5 dakikada 250 KM menzil götürecek kadar şarj oluyor! Çoğumuzun adını bile duymadığı elektrikli araç sınırları zorluyor

Elektrikli araçlar için yeni altın kural menzil değil, şarj hızı. Tüketicinin en büyük endişesi olan şarj bekleme süresini tarihe gömen devrimsel bir teknoloji yayılıyor. 800V mimarisiyle gelen Porsche Taycan'dan Hyundai'nin Ioniq serisine kadar, 10'dan %80'e 20 dakikanın altında şarj olan elektrikli otomobil modelleri belli oldu. Listenin ilk sırasında ise sürpriz bir marka var.