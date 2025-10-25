Sadece 5 dakikada 250 KM menzil götürecek kadar şarj oluyor! Çoğumuzun adını bile duymadığı elektrikli araç sınırları zorluyor

Kategoriler
Elektrikli araçlar için yeni altın kural menzil değil, şarj hızı. Tüketicinin en büyük endişesi olan şarj bekleme süresini tarihe gömen devrimsel bir teknoloji yayılıyor. 800V mimarisiyle gelen Porsche Taycan'dan Hyundai'nin Ioniq serisine kadar, 10'dan %80'e 20 dakikanın altında şarj olan elektrikli otomobil modelleri belli oldu. Listenin ilk sırasında ise sürpriz bir marka var.
Lucid Air: Ultra lüks segmentte yer alan Lucid Air, sadece menzilde değil, şarj hızında da zirveye oynar. 300 kW'ın üzerindeki şarj hızı sayesinde, bataryasını %10'dan %80'e 18 dakikanın altında doldurabilir. Bu, onu listenin ilk sırasına yerleştiriyor.
Audi e-tron GT: Taycan ile aynı 800V platformunu paylaşan Audi e-tron GT, şarj hızında da aynı başarıyı gösterir. 10'dan %80'e 20 dakikaya yakın bir sürede şarj olarak, lüks elektrikli GT segmentinde bekleme süresini minimuma indirir.
BMW i7 / i5: BMW'nin en yeni elektrikli modelleri, gelişmiş batarya termal yönetim sistemi sayesinde, 200 kW'ın üzerindeki şarj hızlarıyla 10'dan %80'e 30 dakikanın altında şarj süreleri sunarak lüks segmentte hızlı şarj konforunu sağlar.
Genesis GV60 / Electrified GV70: Hyundai Grubu'nun lüks markası Genesis'in modelleri, 800V mimarisinin getirdiği şarj hızıyla premium segmente iddialı bir giriş yapmıştır. Bu araçlar, 10'dan %80'e 25 dakikanın altında şarj olma yeteneğiyle öne çıkar.
Hyundai IONIQ 5 / IONIQ 6: Hyundai Grubu'nun 800V mimarisine sahip bu modelleri, şarj hızında çığır açmıştır. Her iki model de 230 kW'ın üzerinde şarj hızını destekleyerek 10'dan %80'e 18 ila 25 dakika arasında şarj olabilir. Bu hız, IONIQ 5'i ve IONIQ 6'yı fiyat-performans ve şarj hızı dengesinde listenin en üst sıralarına taşır.
Kia EV6 / EV9: Hyundai'nin kardeş markası Kia'nın bu modelleri de aynı 800V platformunu kullanır. Özellikle 2024 ve 2025 versiyonlarında 10'dan %80'e şarj süresi 25 dakikanın altında kalarak, geniş aile SUV'larında bile hızlı şarj konforunu sunar.
Porsche Taycan: 800V mimarisini ilk kullanan otomobillerden olan Porsche Taycan, 270 kW'ın üzerindeki şarj gücüyle tanınır. 10'dan %80'e şarj süresi ortalama 18 ila 20 dakika arasında değişir. Bu hız, yüksek performans ve spor otomobil dinamiklerini elektrikli sürüşle birleştiren Taycan için hayati önem taşır.
Tesla Model S / Model X (Yüksek Güçlü Süperşarj İstasyonlarında): Tesla, 400V mimarisinde kalsa da, kendi V3 ve V4 Süperşarj istasyonlarında ulaştığı yüksek güç (250 kW+) ve optimize edilmiş batarya yazılımı sayesinde Model S ve Model X'te 10'dan %80'e 25-30 dakika civarında şarj süreleri sunarak listede yerini korur.
BYD Seal / Han (Bazı Versiyonlar): Çinli üreticilerin son yıllardaki teknoloji atılımıyla BYD'nin üst segment modelleri, 200 kW'ı aşan şarj hızlarını destekleyerek 10'dan %80'e 30 dakikanın altında şarj süreleri sunar.