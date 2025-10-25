Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sadece 5 dakikada 250 KM menzil götürecek kadar şarj oluyor! Çoğumuzun adını bile duymadığı elektrikli araç sınırları zorluyor

Ekim 25, 2025 12:00
1
Sadece 5 dakikada 250 KM menzil götürecek kadar şarj oluyor! Çoğumuzun adını bile duymadığı elektrikli araç sınırları zorluyor

Elektrikli araçlar için yeni altın kural menzil değil, şarj hızı. Tüketicinin en büyük endişesi olan şarj bekleme süresini tarihe gömen devrimsel bir teknoloji yayılıyor. 800V mimarisiyle gelen Porsche Taycan'dan Hyundai'nin Ioniq serisine kadar, 10'dan %80'e 20 dakikanın altında şarj olan elektrikli otomobil modelleri belli oldu. Listenin ilk sırasında ise sürpriz bir marka var.

2
Lucid Air

Lucid Air: Ultra lüks segmentte yer alan Lucid Air, sadece menzilde değil, şarj hızında da zirveye oynar. 300 kW'ın üzerindeki şarj hızı sayesinde, bataryasını %10'dan %80'e 18 dakikanın altında doldurabilir. Bu, onu listenin ilk sırasına yerleştiriyor.

3
Audi e-tron GT

Audi e-tron GT: Taycan ile aynı 800V platformunu paylaşan Audi e-tron GT, şarj hızında da aynı başarıyı gösterir. 10'dan %80'e 20 dakikaya yakın bir sürede şarj olarak, lüks elektrikli GT segmentinde bekleme süresini minimuma indirir.

4
BMW i7

BMW i7 / i5: BMW'nin en yeni elektrikli modelleri, gelişmiş batarya termal yönetim sistemi sayesinde, 200 kW'ın üzerindeki şarj hızlarıyla 10'dan %80'e 30 dakikanın altında şarj süreleri sunarak lüks segmentte hızlı şarj konforunu sağlar.

5
Genesis GV60

Genesis GV60 / Electrified GV70: Hyundai Grubu'nun lüks markası Genesis'in modelleri, 800V mimarisinin getirdiği şarj hızıyla premium segmente iddialı bir giriş yapmıştır. Bu araçlar, 10'dan %80'e 25 dakikanın altında şarj olma yeteneğiyle öne çıkar.

6
Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5 / IONIQ 6: Hyundai Grubu'nun 800V mimarisine sahip bu modelleri, şarj hızında çığır açmıştır. Her iki model de 230 kW'ın üzerinde şarj hızını destekleyerek 10'dan %80'e 18 ila 25 dakika arasında şarj olabilir. Bu hız, IONIQ 5'i ve IONIQ 6'yı fiyat-performans ve şarj hızı dengesinde listenin en üst sıralarına taşır.

7
Kia EV6

Kia EV6 / EV9: Hyundai'nin kardeş markası Kia'nın bu modelleri de aynı 800V platformunu kullanır. Özellikle 2024 ve 2025 versiyonlarında 10'dan %80'e şarj süresi 25 dakikanın altında kalarak, geniş aile SUV'larında bile hızlı şarj konforunu sunar.

8
Porsche Taycan

Porsche Taycan: 800V mimarisini ilk kullanan otomobillerden olan Porsche Taycan, 270 kW'ın üzerindeki şarj gücüyle tanınır. 10'dan %80'e şarj süresi ortalama 18 ila 20 dakika arasında değişir. Bu hız, yüksek performans ve spor otomobil dinamiklerini elektrikli sürüşle birleştiren Taycan için hayati önem taşır.

9
Tesla Model S

Tesla Model S / Model X (Yüksek Güçlü Süperşarj İstasyonlarında): Tesla, 400V mimarisinde kalsa da, kendi V3 ve V4 Süperşarj istasyonlarında ulaştığı yüksek güç (250 kW+) ve optimize edilmiş batarya yazılımı sayesinde Model S ve Model X'te 10'dan %80'e 25-30 dakika civarında şarj süreleri sunarak listede yerini korur.

10
BYD Seal

BYD Seal / Han (Bazı Versiyonlar): Çinli üreticilerin son yıllardaki teknoloji atılımıyla BYD'nin üst segment modelleri, 200 kW'ı aşan şarj hızlarını destekleyerek 10'dan %80'e 30 dakikanın altında şarj süreleri sunar.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.