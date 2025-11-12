Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla kullanıcılarına "Yılbaşı Hediyesi" geliyor! İşte beklenen dev güncellemenin özellikleri

Tesla'nın aralık ayında yayınlaması beklenen özel Yılbaşı Güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu. Peki güncelleme Tesla kullanıcılarına neler sunacak,? İşte beklenen yenilikler.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 14:22

Tesla, her yıl olduğu gibi aralık ayında yayınlayacağı ve en büyük güncellemesi olarak kabul edilen Yılbaşı Güncellemesi'ne hazırlanıyor. Otomobil devi, haritalar ve otopilot (Autopilot) özelliklerine odaklanan bir dizi yeni işlevi sürücülerle buluşturabilir.

HARİTALARDA DAHA FAZLA DETAY VE KULLANICI KATKISI BEKLENİYOR

Kullanıcılar, Haritaları'nın daha zengin ve işlevsel hale gelmesi için yıllardır bekledikleri bazı yenilikleri gündeme taşıyor.

Rakım bilgisi ekrana gelmeli: Araç gösterge panelinin üst kısmındaki durum çubuğunda güncel rakım bilgisinin gösterilmesi isteniyor. Barometrik sensör veya harita verilerinden türetilebilecek özellik faydalı bir eklenti olabilir.

Tesla kullanıcılarına "Yılbaşı Hediyesi" geliyor! İşte beklenen dev güncellemenin özellikleri

Waze benzeri kullanıcı katkısı: Tesla, yılın başlarında haritalara Hız Kamerası konumlarını, trafik ışıklarını ve dur işaretlerini ekledi. Ancak kullanıcılar, Waze deneyimine benzer şekilde polis, kaza ve yol çalışması gibi bilgileri bizzat haritaya ekleme olanağının sunulmasını arzuluyor.

Otoyoldan kaçınma seçeneği: Modern navigasyon sistemlerinin neredeyse standardı haline gelen "Otoyolları Kullanma" seçeneği de uzun süredir talep ediliyor. Alternatif Rotalar özelliği yardımcı olsa da bazen otoyolsuz bir rota sunmuyor. Elon Musk, haziran ayında özellik üzerinde çalıştıklarını onaylamıştı.

3D binalar: Estetik bir unsur olarak görülebilen 3D harita desteği, yeni bir bölgede gezinirken faydalı olabilir. Intel tabanlı eski işlemcilerin sınırları nedeniyle özelliğin AMD işlemcili yeni araçlarla sınırlı kalması mümkün. Tesla'nın Robotaksi etkinliğinde özel 3D haritalar gösterilmişti.

Tesla kullanıcılarına "Yılbaşı Hediyesi" geliyor! İşte beklenen dev güncellemenin özellikleri

OTOPİLOT VE TAM EKRAN GÖRSELLEŞTİRME İSTEKLERİ

Autopilot ve Tam (FSD) sistemlerinde beklenen geliştirmeler, güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından kritik öneme sahip.

Acil durum araçlarını algılama: Tesla, Autopilot açıkken acil durum araçlarını zaten algılıyor. Ancak görselleştirmede normal bir otomobilden farklı göstermiyor. Şirket, 2021'de özelliği eklemeyi planlamış, fakat uygulama gerçekleşmemişti.

Tesla kullanıcılarına "Yılbaşı Hediyesi" geliyor! İşte beklenen dev güncellemenin özellikleri

Tesla, acil durum araçlarını yalnızca görsel olarak değil, aynı zamanda ses girişiyle de algılayarak bu alandaki tespitini artıracağını duyurdu.

FSD v13 ile araç içi mikrofonun kullanılarak acil durum araçlarının daha erken tespit edilmesi planlanıyor. Ekranda acil durum ışıklarını gösteren görselleştirmenin güncelleme ile birlikte gelmesi umut ediliyor.

AMD tabanlı araçlar için tam ekran Autopilot görselleştirmesi desteği eklendi. Ancak Intel işlemcili araçlar için sadece Kuzey Amerika'da ve FSD sahipleri için mevcut. Yılbaşı Güncellemesi ile tüm araçlara tam ekran görselleştirmenin gelmesi isteniyor.

Tesla kullanıcılarına "Yılbaşı Hediyesi" geliyor! İşte beklenen dev güncellemenin özellikleri

Öte yandan Kuzey Amerika dışındaki bölgelerdeki FSD sahipleri yıllardır ödeme yapmalarına rağmen çok az özellik alabildi. Her ne kadar FSD'nin Avrupa ve Çin'e gelecek yılın ilk yarısında geleceği söylense de, görselleştirme desteğinin de kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

Römork Modu Desteği (Tow Mode): Cybertruck, Model X, Model S ve Model Y araçlarda Römork Modu kullanıldığında FSD ve Autopilot tamamen devre dışı kalıyor. Tesla Semi'de FSD'nin test edildiği düşünüldüğünde uzun römorklu seyahatleri kolaylaştıracak Autopilot veya FSD desteği eklenmesi umuluyor.

Tesla kullanıcılarına "Yılbaşı Hediyesi" geliyor! İşte beklenen dev güncellemenin özellikleri

Temel Autopilot'un genişletilmesi: Temel Autopilot (Adaptif Hız Sabitleyici ve Otomatik Direksiyon) özelliği, diğer üreticilerin sunduğu seviyeye getirilerek genişletilebilir.

Şerit değiştirme gibi özellikler Gelişmiş Autopilot'un parçası olarak kabul edildiği için şerit değiştirmek isteyen kullanıcılar Autopilot'u kapatıp açmak zorunda kalıyor.

Autopilot'u otoyol odaklı, FSD'yi ise şehir sürüşü odaklı olarak net bir şekilde ayırmak, Autopilot deneyimini iyileştirirken FSD'ye geçişi teşvik edebilir.

Tesla'nın bu yılki "Yılbaşı Güncellemesi"ni aralık ayında yayınlaması bekleniyor.

