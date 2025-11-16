Tesla’larda yeni dönem başlıyor: Elon Musk talimat verdi

Kategoriler
Tesla, ABD’deki fabrikalarında kullanılan Çin malı bileşenleri devre dışı bırakmak için tedarikçilerine yeni bir yol haritası gönderdi. Wall Street Journal’ın aktardığına göre şirket, bazı parçaları şimdiden farklı ülkelerden temin etmeye başlamış durumda. Hedef, önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde kullanılan tüm parçaların Çin dışından sağlanması.
Açıkçası bu karar, Tesla’nın uzun süredir adım adım ilerlettiği bir değişimin son halkası gibi duruyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında dalgalanan tarifeler, Tesla’nın fiyat politikasını belirlemesini zorlaştırıyor. Reuters’ın geçtiği bilgilere göre şirket, aslında son iki yıldır Kuzey Amerika kaynaklı parça kullanımını artırmaya çalışıyordu. Tarifeler her değiştiğinde Tesla’nın manevra alanı daha da daralıyor; şirket de bu belirsizliği kökünden çözme niyetinde.
Tesla için Çin pazarı son aylarda pek parlak görünmüyor. Çin Binek Araç Birliği’ne göre şirketin ülkedeki satışları ekimde geçen yıla göre yüzde 9,9 düşerek 61.497 adede geriledi. Bu rakam, eylül ayında görülen yüzde 2,8’lik artışın aksine geri adım niteliğinde.
Üstelik tablo yalnızca iç satışlarla sınırlı değil. Şanghay fabrikasından Avrupa, Hindistan ve diğer bölgelere gönderilen Model 3 ve Model Y teslimatlarında da sert düşüş var. Eylüle kıyasla satışlar yüzde 32,3 gerilemiş durumda. Yani Tesla için Çin hem üretimde hem satışta inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor.
2025 boyunca artan jeopolitik gerilimler, otomotiv sektöründe taşları yerinden oynattı. ABD’de dönemsel olarak uygulanan tarifeler, nadir metallerdeki arz sıkıntısı ve çip tedarikindeki düzensizlikler üreticileri tedarik zincirlerini yeniden düşünmeye itti.
Tesla’nın adımının hemen ardından General Motors da benzer bir karar alarak tedarikçilerine Çin menşeli parçaları üretimden çıkarma talimatı gönderdi.