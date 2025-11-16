Tesla’larda yeni dönem başlıyor: Elon Musk talimat verdi

Tesla, ABD’deki fabrikalarında kullanılan Çin malı bileşenleri devre dışı bırakmak için tedarikçilerine yeni bir yol haritası gönderdi. Wall Street Journal’ın aktardığına göre şirket, bazı parçaları şimdiden farklı ülkelerden temin etmeye başlamış durumda. Hedef, önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde kullanılan tüm parçaların Çin dışından sağlanması.

Açıkçası bu karar, Tesla’nın uzun süredir adım adım ilerlettiği bir değişimin son halkası gibi duruyor.