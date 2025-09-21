Menü Kapat
24°
 Murat Makas

Tesla’nın menzili yüzlerce kilometre artabilir

Japon teknoloji devi, geliştirdiği anotsuz pil hücreleriyle Tesla’nın menzilini yüzlerce kilometre artırmayı hedefliyor.

Murat Makas
21.09.2025
14:58
21.09.2025
14:58

Panasonic, elektrikli araç bataryalarında devrim yapabilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, 2027 yılı sonuna kadar dünyada lider olacak anotsuz bataryayı geliştirmeyi hedefliyor.

GRAFİT TARİHE KARIŞABİLİR

Geleneksel bataryalarda anotta kullanılan grafit, hem Çin’in tedarik zinciri hâkimiyeti hem de maliyet sorunları nedeniyle uzun süredir tartışma konusuydu. Panasonic ise bu sorunu kökünden çözmeyi planlıyor. Şirketin geliştirdiği yeni tasarımda, üretim sırasında anot tamamen ortadan kaldırılıyor. İlk şarjın ardından hücre içinde doğal olarak lityum metal anot oluşuyor.

Bu sayede, katot tarafına daha fazla aktif malzeme (nikel, manganez ve kobalt) eklenebiliyor. Panasonic, bu yöntemle hücre hacmini büyütmeden enerji yoğunluğunu yüzde 25 artırabileceklerini söylüyor.

Tesla’nın menzili yüzlerce kilometre artabilir

MODEL Y’NİN MENZİLİ 720 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Panasonic’in verdiği rakamlara göre, ’nın arkadan itişli Model Y’si hâlihazırda 575 kilometrelik menzil sunuyor. Yeni pillerle bu mesafe 145 kilometre artarak 720 kilometreye ulaşabilir. Yani, şarj istasyonuna uğrama sıklığı ciddi şekilde azalacak.

Tesla’nın menzili yüzlerce kilometre artabilir

REKABET KIZIŞIYOR

Henüz ABD yollarında anotsuz pil kullanan bir araç yok. Ancak Panasonic yalnız değil. QuantumScape, Volkswagen iş birliğiyle benzer teknolojiler geliştirirken, Our Next Energy de BMW iX prototipinde 965 kilometre vadeden çift kimyalı bataryalar deniyor.

Panasonic, yeni yaklaşımın yalnızca menzili uzatmak için değil, aynı zamanda bataryaları daha hafif ve daha ucuz hale getirmek için kullanılabileceğini vurguluyor. Şirket ayrıca nikel bağımlılığını azaltmayı da planlıyor. General Motors’un da 2028’den itibaren kamyonet ve SUV’lerinde lityum-manganez ağırlıklı bataryalar kullanacağı biliniyor.

