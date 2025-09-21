Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Murat Makas

BYD, dünyanın en büyük enerji depolama sistemini tanıttı

Çinli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD, tek ünitede 14,5 MWh kapasiteye sahip dünyanın en büyük enerji depolama sistemini duyurdu. "HaoHan" adı verilen bu dev sistem, sektörün standart çözümlerinin iki katından fazla enerji depolayabiliyor.

’nin açıklamasına göre HaoHan, sektörde yaygın olarak kullanılan 6-7 MWh’lik sistemlere kıyasla ciddi bir fark oluşturuyor. 6 metrelik konteyner içinde kurulduğunda 10 MWh kapasite sunan sistem, metreküp başına 233 kWh enerji yoğunluğuna ulaşıyor. Bu da ortalamanın yüzde 51 üzerinde bir verimlilik anlamına geliyor. Böylece 1 GWh’lik bir santral için gereken ünite sayısı yarıdan fazla azalırken, arazi ihtiyacı üçte bire, hücre sayısı ise yüzde 76’ya kadar düşüyor.

BYD, dünyanın en büyük enerji depolama sistemini tanıttı

MERKEZİNDE DEV BATARYA HÜCRESİ

Sistemin kalbinde, BYD’nin geliştirdiği 2.710 mAh’lik Blade Battery hücresi bulunuyor. Bu hücre, şu anda enerji depolamada kullanılan en büyük batarya hücresi konumunda. Kapasitesi geleneksel hücrelerin üç katına ulaşıyor ve 10.000 döngünün üzerinde kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca kWh başına yaşam döngüsü maliyetini 0,014 doların altına indirerek sektörde önemli bir eşik atlatıyor.

ZORLU KOŞULLARA DAYANIKLI

BYD, entegre tasarım sayesinde sistemin gereksiz bileşenlerden arındırıldığını, bu sayede verimliliğin yüzde 52’ye ulaştığını belirtiyor. Çöl sıcaklarından nemli sahil bölgelerine kadar farklı iklim koşullarında çalışabilen sistem, bakım ve arıza maliyetlerini yüzde 70’e kadar düşürüyor. Milisaniyeler içinde tepki verebilen yapı, BYD’nin kendi invertörleri ve enerji yönetim yazılımıyla uyum içinde çalışıyor.

MALİYETLERİ CİDDİ ORANDA DÜŞÜRÜYOR

Şirket, proje bazında seviyelendirilmiş enerji maliyetinin (LCOS) yüzde 21,7 azaldığını açıklıyor. 1 GWh’lik bir projede ekipman, nakliye ve kurulum giderlerinin toplamda yaklaşık yüzde 30 daha düşük olacağı öngörülüyor. HaoHan’ın kullanım alanları arasında şebeke dengeleme, santrallerinin entegrasyonu ve ticari-konut tipi yedek enerji çözümleri öne çıkıyor.

RAKİPLERLE KIYAS

Bu yılın başlarında CATL, 9 MWh’lik TENER Stack’i; Tesla, 20 MWh’lik Megablock çözümünü; Sungrow ise sıcak iklimlere özel 6,9 MWh’lik PowerTitan 3.0’ı duyurmuştu. BYD ise yeni çözümüyle hızla büyüyen enerji depolama pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

BYD, dünyanın en büyük enerji depolama sistemini tanıttı

SUUDİ ARABİSTAN’DA DEV PROJE

BYD, HaoHan’ı 2025 sonuna kadar birçok gigavat ölçekli projede devreye almayı planlıyor. Bunlar arasında Suudi Arabistan’da kurulması planlanan 12,5 GWh’lik dev tesis de var. Şirket, aynı zamanda Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya’da da yatırımlarını hızlandırıyor.

YENİ İNVERTÖR VE YAZILIM DA GELDİ

BYD, yalnızca depolama sistemiyle yetinmedi; GC Flux adını verdiği yeni invertörünü de tanıttı. 2,5-10 MW kapasite aralığı sunan cihaz, mevcut standartların yaklaşık yüzde 38 üzerinde performans sağlıyor. 1.474 kW/m² güç yoğunluğuyla rakiplerinin iki katına yaklaşan bu invertör, 10 saniye boyunca 3 kat aşırı yükleme yapabiliyor ve yüzde 99,35 verimlilik seviyesine ulaşıyor.

