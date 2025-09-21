Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Editor
Editor
 Murat Makas

Xiaomi SU7’de sürüş asistanı krizi: 116 binden fazla araç geri çağrıldı

Xiaomi, sürücü destek yazılımındaki hatalar nedeniyle Çin’de yüz binden fazla SU7 elektrikli aracını servise çağırıyor. Şirket, sorunu kablosuz güncellemeyle çözmeyi planlıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.09.2025
14:51
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
14:51

Xiaomi, yaklaşık altı ay önce yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürüş asistanındaki güvenlik açıklarını gündemine aldı. İncelemeler sonucunda, özellikle olağanüstü yol senaryolarında aracın sürücüyü doğru şekilde uyaramadığı ya da hatalı tepki verdiği ortaya çıktı.

Xiaomi SU7’de sürüş asistanı krizi: 116 binden fazla araç geri çağrıldı

116,887 SU7 SERVİSE ÇAĞRILIYOR

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin (SAMR) açıklamasına göre, 6 Şubat 2024 ile 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen Standart Edition modellerinde ciddi riskler bulunuyor. Bu kapsamda tam 116,887 araç geri çağırılıyor. Eğer sürücü yeterince hızlı tepki vermezse, yazılım hatası kazalara yol açabiliyor.

Xiaomi SU7’de sürüş asistanı krizi: 116 binden fazla araç geri çağrıldı

KABLOSUZ GÜNCELLEME İLE ÇÖZÜM

, sorunu fiziksel servis müdahalesi yerine uzaktan yapılacak ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle gidereceğini duyurdu. Ayrıca sedan ile birlikte YU7 SUV modellerinin de en güncel işletim sistemi olan Xiaomi HyperOS 1.10.0 sürümüne yükseltileceğini açıkladı.

Xiaomi SU7’de sürüş asistanı krizi: 116 binden fazla araç geri çağrıldı

SU7’NİN YÜKSELİŞİ VE TARTIŞMALAR

Mart 2024’te piyasaya çıkan SU7, kısa sürede Çin’in en çok satan elektrikli otomobillerinden biri oldu. Bugüne kadar yaklaşık 340 bin adet satılan model; Standart, Pro ve Max olmak üzere üç farklı donanımla sunuluyor. Ancak otonom sürüş güvenliği konusundaki soru işaretleri, markanın hızla büyüyen popülaritesine gölge düşürmüş durumda.

