Tesla’ya Avrupa ve Türkiye’de otonom sürüş için yeşil ışık

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, uzun süredir Avrupa’da otonom sürüş için düzenleyici engellerle uğraşıyordu. Şimdi ise Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) aldığı kararla Tesla’nın önünü açtı. Yeni onay, şirketin SIM (System-Initiated Maneuvers) yani sistem başlatmalı manevralarını otoyollarda sürücü müdahalesi olmadan yapabilmesine imkan tanıyor.

OTOYOLLARDA ELLER SERBEST DÖNEM

Bu düzenlemeyle Tesla’nın FSD Denetimli ve Gelişmiş Otopilot (EAP) sistemleri, Avrupa otoyollarında şerit değiştirme gibi manevraları tamamen otomatik olarak gerçekleştirebilecek. Ancak bunun yalnızca otoyollar için geçerli olduğunun altı çiziliyor. Yani şehir içi sokaklarda sistem devreye girmeyecek.

TÜRKİYE DE KAPSAMA DAHİL

Türkiye’nin de üyesi olduğu UNECE’nin yeni DCAS (Driver Control Assistance Systems) düzenlemesi, Tesla için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Çünkü onay, sadece Avrupa’yı değil Türkiye’deki otoyolları da kapsıyor. Tesla, Norveç ve Berlin’de yaptığı testlerle sistemin hazır olduğunu kanıtladı. Avrupa’daki bazı ülkeler ek onaylar talep edebilir ama genel eğilim, bu teknolojinin hızla yaygınlaşması yönünde.

TÜRKİYE’DE ÖZEL İNDİRİM

Bu arada Tesla, Türkiye’deki sürücüler için Gelişmiş Otopilot (EAP) paketinde özel bir indirim başlattı. Kampanya 30 Eylül’e kadar uzatıldı ve paket yüzde 50 indirimle 57.500 TL’ye sunuluyor.