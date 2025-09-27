Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Serhat Yıldız

Tesla’ya Avrupa ve Türkiye’de otonom sürüş için yeşil ışık

Tesla’nın FSD ve EAP sistemleri, UNECE onayıyla Avrupa otoyollarında artık sürücü müdahalesi olmadan şerit değiştirebilecek. Düzenleme, UNECE üyesi olan Türkiye’de de geçerli.

Tesla’ya Avrupa ve Türkiye’de otonom sürüş için yeşil ışık
Elektrikli otomobil üreticisi , uzun süredir Avrupa’da için düzenleyici engellerle uğraşıyordu. Şimdi ise Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) aldığı kararla Tesla’nın önünü açtı. Yeni onay, şirketin SIM (System-Initiated Maneuvers) yani sistem başlatmalı manevralarını otoyollarda sürücü müdahalesi olmadan yapabilmesine imkan tanıyor.

Tesla’ya Avrupa ve Türkiye’de otonom sürüş için yeşil ışık

OTOYOLLARDA ELLER SERBEST DÖNEM

Bu düzenlemeyle Tesla’nın FSD Denetimli ve Gelişmiş Otopilot (EAP) sistemleri, Avrupa otoyollarında şerit değiştirme gibi manevraları tamamen otomatik olarak gerçekleştirebilecek. Ancak bunun yalnızca için geçerli olduğunun altı çiziliyor. Yani şehir içi sokaklarda sistem devreye girmeyecek.

Tesla’ya Avrupa ve Türkiye’de otonom sürüş için yeşil ışık

TÜRKİYE DE KAPSAMA DAHİL

’nin de üyesi olduğu UNECE’nin yeni DCAS (Driver Control Assistance Systems) düzenlemesi, Tesla için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Çünkü onay, sadece Avrupa’yı değil Türkiye’deki otoyolları da kapsıyor. Tesla, Norveç ve Berlin’de yaptığı testlerle sistemin hazır olduğunu kanıtladı. Avrupa’daki bazı ülkeler ek onaylar talep edebilir ama genel eğilim, bu teknolojinin hızla yaygınlaşması yönünde.

Tesla’ya Avrupa ve Türkiye’de otonom sürüş için yeşil ışık

TÜRKİYE’DE ÖZEL İNDİRİM

Bu arada Tesla, Türkiye’deki sürücüler için Gelişmiş Otopilot (EAP) paketinde özel bir indirim başlattı. Kampanya 30 Eylül’e kadar uzatıldı ve paket yüzde 50 indirimle 57.500 TL’ye sunuluyor.

Tesla’ya Avrupa ve Türkiye’de otonom sürüş için yeşil ışık
ETİKETLER
#Türkiye
#tesla
#otonom sürüş
#otoyollar
#Eap
#Fsd
#Unece
#Otomobil
