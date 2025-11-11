Toyota pick-up piyasasını salladı! Efsanevi Hilux yeni nesil modelleriyle dünyanın nefesini kesti

Kategoriler
Toyota, araziye damgasını vuran pick-up modeli Hilux’un yeni modelini tanıttı. Tamamen yenilenen 9. Neslin dünya prömiyeri gerçekleşirken, bir ikon haline gelen Hilux dayanıklılığı ve güvenirliği ile iddiasını artırdığını gösterdi.
Toyota’nın heyecanla beklenen yeni Hilux’u Japon devinin çoklu mobilite stratejisi gözetilerek geliştirildi. Farklı bölgeler ve farklı ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde dizel, benzinli, 48V hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli olarak üretilen 9. nesil Hilux, farklı motor seçenekleri sunuyor. Bu haliyle de Toyota’nın bugüne kadar en fazla motor seçeneğine sahip modeli olma özelliğini elinde tutuyor.
Tamamen yenilenmiş haliyle piyasaya sürülecek olan 9. nesil Toyota Hilux, güçlü olmasının yanı sıra çevik tasarımıyla göz dolduruyor. Toyota mühendisleri yeni Hilux’u geliştirirken sağlamlığı korudu ama aynı zamanda dinamik görünüm ve gelişmiş sürüş deneyimini de göz ardı etmedi. Popüler arazi aracı Hilux’un dış tasarımına bakıldığında ise ince detaylar dikkat çekiyor. Ön bölümde, ince ve keskin hatlı farlar, ortasında “TOYOTA” imzası ile bir araya geliyor. Tamamen elektrikli olarak üretilen versiyonda ise öne çıkan detayın aerodinamik tasarım olduğu göze çarpıyor. Yıllardır kullanılan ızgaralı tasarımın yerinde farklı bir tasarım yer alıyor. Ayrıca jantlarda da özel alaşım kullanıldığı görülüyor.
Müşteri tercihlerinin dikkate alındığı yeni nesil Hilux artık sadece çift kabin gövde tipiyle üretilecek. Yeni Toyota Land Cruiser’dan ilhamla geliştirilen iç mekan tasarımında ise üst düzey malzeme kalite kullanıldı. Yeni yatay tasarımlı orta konsolda 12.3 inçe kadar büyüklüğe sahip merkezi multimedya ekranı ve 12.3 inçlik kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli bir araya getirildi. Gelen ilk yorumlarda ise arazi ve dört çeker kontrol düğmelerinin tümünün de orta konsolda yer almasının kolaylık sağlayacağı ifade edildi.
Toyata Hilux’un yeni nesil modelleri, farklı güç üniteleri ile piyasada yer alacak. Bu sayede efsanevi arazi aracının çoklu mobilite stratejisiyle farklı pazarların ihtiyaçlarına uygun çözümler getirmeye devam etmesi bekleniyor. Doğa dostu özellikleri ile dikkat çeken yeni nesil Hilux’un ürün gamında içten yanmalı, hibrit ve sıfır emisyonlu versiyonlar yer alacak.
Toyota’nın piyasada taşları yerinden oynatan pick-up modeli Hilux’ta dayanıklılık ve elektrifikasyonla bir araya geliyor. Tanıtımı 2025 yılında yapılan Hilux Hybrid 48V sistemi, tamamen yenilenen özellikleri ile Avrupa’da modelin en çok tercih edilen versiyonu haline gelecek. Zira arka koltukların altına yerleştirilen 48V lityum-iyon batarya ve elektrik motoru ile jeneratörden oluşan Hilux Hybrid 48V sistemi oldukça dikkat çekiyor. Çünkü bu sistem 2.8 litrelik dizel motorla entegre çalışıyor. Bu ise hem arazi hem de şehir içinde akıcı ve sessiz bir sürüş konforu sağlıyor.
Yeni nesil Hilux’un dikkat çeken özelliklerinden biri de kalkış ve hızlanma anlarında elektrik motorunun sunduğu destekle, sürüş konforunu belirgin biçimde artmış olması. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 48V hibrit versiyon da Hilux’ın üstün taşıma ve arazi kabiliyetinde hiçbir azalma olmayacak. Toyota’nın elektrifikasyon vizyonunu arazi dayanıklılığıyla birleştirdiği Yeni Hilux Hybrid 48V pick-up segmentinde verimlilik, performans ve çok yönlülükte yeni bir dünyanın kapısını açacak.
9. nesil Hilux modelinde mevcut 2.4 litrelik ünitenin yerini 2.8 litrelik dizel motor alacak. Kısa süre yollarda görmeye başlayacağımız yeni Hilux’ta kullanılan bu motorun sahip olduğu yüksek tork ve dayanıklılıkla hem ticari kullanımlarda hem de zorlu arazi koşullarında yüksek bir performans sunacak. Diğer yandan Hilux ürün yelpazesinde rüştünü ispat eden 2.7 litrelik benzinli motor da seçenekler arasında olmaya devam edecek. Dizel ve benzinli geleneksel motor seçenekleri Doğu Avrupa pazarlarında satışa çıkacak.
Toyota’nın Türkiye’de de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan pick-up modeli olan Hilux’ın yeni nesil modellerinin ise 2026’nın ikinci yarısında Türkiye pazarında yer alması bekleniyor.