Toyota pick-up piyasasını salladı! Efsanevi Hilux yeni nesil modelleriyle dünyanın nefesini kesti

Toyota’nın piyasada taşları yerinden oynatan pick-up modeli Hilux’ta dayanıklılık ve elektrifikasyonla bir araya geliyor. Tanıtımı 2025 yılında yapılan Hilux Hybrid 48V sistemi, tamamen yenilenen özellikleri ile Avrupa’da modelin en çok tercih edilen versiyonu haline gelecek. Zira arka koltukların altına yerleştirilen 48V lityum-iyon batarya ve elektrik motoru ile jeneratörden oluşan Hilux Hybrid 48V sistemi oldukça dikkat çekiyor. Çünkü bu sistem 2.8 litrelik dizel motorla entegre çalışıyor. Bu ise hem arazi hem de şehir içinde akıcı ve sessiz bir sürüş konforu sağlıyor.